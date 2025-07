Crna Gora na naslovnici prestižnog njemačkog magazina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je predstavljena u prestižnom njemačkom magazinu ADAC Reisemagazin, kao rezultat studijske posjete novinara Heinricha Angelsa koju je organizovala Nacionalna turistička organizacija (NTO).

Iz NTO-a u saopštili da je u izdanju za jul/avgust objavljen članak pod nazivom „Spektakl prirode na Jadranu“, te da je Crna Gora predstavljena na devet stranica i dodatno istaknuta na naslovnoj strani magazina.

Angels je u članku istakao kako na maloj površini država nudi izuzetno bogat prirodni i turistički sadržaj.

“Crna Gora nije veća od Šlezvig-Holštajna, ali pored zadivljujuće obale sa kilometrima dugim plažama i romantičnim uvalama, nudi i visoke planine, spektakularne kanjone i impresivne nacionalne parkove. Nije ni čudo što turizam u zemlji ubrzano raste”, navodi se u članku.

U nastavku se posebna pažnja posvećuje prirodnim atrakcijama kao što su Nacionalni park Durmitor i Crno jezero, prašumski predjeli Biogradske gore, prostrano Skadarsko jezero, slikovita obala Ulcinja i istorijski Kotor.

Članak naglašava i praktičnost Crne Gore kao destinacije, ističući njenu relativno malu površinu kao ključnu prednost za putnike.

U tekstu se navodi da se odmor na plaži lako može upotpuniti jednodnevnim izletima do planinskih predjela, što je velika prednost zemlje, te da se gotovo svaki kutak je dostupan autom za sat ili dva.

“Crna Gora nudi nevjerovatnu raznovrsnost na malom prostoru: od planinskih predjela do morskih uvala, od netaknute prirode do istorijskih gradova. Mnogi smatraju da nigdje u Evropi ne postoji takva koncentracija spektakularnih pejzaža”, piše u članku.

ADAC Reisemagazin je renomirani dvomjesečni magazin koji izdaje njemački automobilski klub ADAC.

Posvećen putovanjima, ovaj prestižni magazin donosi inspirativne reportaže, fotografije i korisne savjete, vodeći čitaoce kroz najljepše destinacije Evrope i svijeta.

Sa tiražom od oko 60 hiljada primjeraka i čitalačkom publikom od 770 hiljada ljudi, ovaj magazin predstavlja izuzetno značajnu platformu za promociju Crne Gore kao turističke destinacije.

