CBCG ograničila naknade za SEPA plaćanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet Centralne banke (CBCG) danas je usvojio ambiciozan i sveobuhvatan reformski set koji donosi konkretne koristi za građane i privredu, odnosno tri akta koja oslobađaju kretanje novca, ubrzavaju domaće i međunarodne transakcije i donose evropske cijene i standarde.

Riječ je o odluci o ograničenju visine naknade za izvršavanje kreditnih transfera koji se realizuju u jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA), pravilima o izmjenama Pravila rada platnog sistema CBCG, kao i izmjenu Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja CBCG.

„Shodno prvoj odluci, od 6. oktobra, za izvršenje SEPA kreditnih transfera, banke ne mogu građanima i privredi naplatiti naknadu veću od – za prvi dnevni transfer građanina do 200 EUR najviše dva centa, za elektronske transakcije do 20 hiljada EUR najviše 1,99 EUR, za elektronske transakcije preko 20 hiljada EUR najviše 25 EUR, za uplate u poslovnici do 20 hiljada EUR najviše 3,99 EUR, za uplate u poslovnici preko 20 hiljada EUR najviše 50 EUR, kao i za primanje SEPA transfera do 20 hiljada EUR može maksimalno koštati 1,99 EUR, a za veće iznose do 25 EUR“, navodi se u saopštenju.

Godišnja ušteda za građane i privredu, odnosno smanjenje prihoda banaka po osnovu naknada, iznosiće 13,9 miliona EUR, što znači preko 50 miliona EUR direktnih ušteda do očekivanog datuma članstva u EU. To predstavlja novi kapital koji ostaje domaćoj ekonomiji i doprinosi nižim cijenama, većoj likvidnosti i konkurentnosti.

„To znači da građani i privreda Crne Gore, od 6. oktobra, dobijaju povoljan, brz i siguran pristup zajedničkom evropskom tržištu plaćanja – SEPA zoni, koja obuhvata 41 zemlju, uključujući sve članice Evropske unije, kao i Island, Norvešku, Lihtenštajn, Švajcarsku, Monako, San Marino, Andoru, Vatikan i Ujedinjeno Kraljevstvo, Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Sjevernu Makedoniju, dok će se Srbija, prema planu Evropskog savjeta za plaćanja, operativno pridružiti ovom sistemu u maju naredne godine“, objasnili su iz CBCG.

Shodno drugoj odluci, od 18. avgusta produžava se radno vrijeme domaćeg platnog sistema. RTGS sistem za transakcije iznad hiljadu EUR radiće do 20 sati, a DNS sistem za transakcije ispod hiljadu EUR radiće do 19 sati i 30 minuta, uz šest kliring ciklusa tokom dana. Od sredine oktobra, sistemi će raditi i vikendom, a od jula naredne godine, sa uvođenjem TIPS Clone platforme, plaćanja će biti dostupna 24/7.

Shodno trećoj odluci, ukida se naknada CBCG koja je do sada bila 30 odsto viša za izvršavanje platnih transakcija poslije 14 sati i uvodi jedinstvena niža tarifa koja važi za cijeli operativni dan, od osam do 20 sati, čime se omogućavaju fer i transparentni uslovi za korisnike, bez dodatnih troškova za popodnevna plaćanja.

“Ne čekamo momenat ulaska u Evropsku uniju, već danas intregrišemo evropske prakse u poslovanje CBCG, crnogorski finansijski sektor, privredu i svakodnevni život građana. Ovim odlukama oslobađamo kretanje novca i otvaramo prostor za razvoj naše ekonomije“, poručila je guvernerka CBCG, Irena Radović.

U susret usvajanju akata na sjednici Savjeta CBCG, rukovodeći tim CBCG održao je sastanak sa predsjednicima upravnih odbora banaka s ciljem da se obezbijedi pravovremena i efikasna primjena predviđenih mjera.

„Reformski paket koji je danas usvojio Savjet CBCG potvrđuje snažnu posvećenost izgradnji modernog, transparentnog i inkluzivnog platnog sistema, prilagođenog potrebama građana i privrede, u skladu sa najboljim evropskim praksama“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS