Telekom obilježava Dan državnosti: građanima na poklon koncerti, besplatni gigabajti, pametni telefoni…

Podgorica (10.07.2023) – Jul je ove godine u magenta boji – zahvaljujući akcijama Crnogorskog Telekoma! Bez obzira na to kako planiraju da provedu slobodne dane povodom Dana državnosti, Telekom je za svoje korisnike i građane Crne Gore pripremio brojne poklone – od žurke na moru do romantičnog koncerta na Cetinju, od poklon telefona, peškira i ruksaka do poklon gigabajta.

Telekom i ove godine za povodom Dana državnosti svim postpejd i pripejd korisnicima poklanja praznične gigabajte za surfovanje u najbržoj i najvećoj mobilnoj mreži u zemlji. Prazničnih 100 GB važiće 4 dana – od srijede u ponoć do nedjelje do kraja dana – a mogu se aktivirati već danas kroz Telekom ME aplikaciju.

Osim toga, iz Telekoma podsjećaju da je danas počela i ljetnja nagradna igra „Magenta ponedjeljak“, kroz koju korisnici svih postpejd, pripejd i fiksnih usluga Telekoma svakog ponedjeljka do kraja avgusta imaju šansu da osvoje po jedan pametni telefon, ruksake, peškire, 50 GB…

Za one koji jul provode na plaži, Telekom je pripremio najluđi provod ovog ljeta – Telekom Electronic Beats, čuveni internacionalni muzički program Deutsche Telekoma, koji se poslije duže pauze vraća u Crnu Goru!

Crnogorski Telekom će u četvrtak, 13. jula, u Dolcinium Kitesurf Club-u na Velikoj plaži u Ulcinju organizovati cjelodnevni DJ program. Ulaz na žurku je besplatan i svi su dobrodošli!

Telekom je za Dan državnosti pripremio nešto i za one koji vole drugačiji zvuk, pa zajedno sa Prijestonicom Cetinje svim građanima Crne Gore poklanja koncert Sergeja Ćetkovića. Koncert će biti održan u četvrtak, 13. jula, na Ljetnjoj pozornici u Cetinju, sa početkom u 22 sata.

Crnogorski Telekom je i ponosni sponzor žičare Kotor-Lovćen, koja će ovog ljeta predstavljati novu turističku atrakciju u Crnoj Gori i obogatiti turističku ponudu naše zemlje. Vožnja će trajati 11 minuta, a posjetioci će se za to vrijeme popeti sa 65m na 1.350m nadmorske visine, uživajući tokom vožnje u zadivljujućem pogledu na zaliv.

Iz Telekoma pozivaju svoje korisnike da prate njihove Instagram i Facebook profile jer će krajem jula korisnicima pokloniti karte za prve vožnje žičarom.

Više informacija o svim aktivnostima Telekoma povodom Dana državnosti moguće je pronaći na sajtu kompanije www.telekom.me