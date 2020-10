Rezervišite najnoviji iPhone 12 i iPhone 12 PRO u Telenoru

Podgorica – U Telenoru se od danas mogu rezervisati novi iPhone 12 i iPhone 12 PRO, do sada najatraktivniji uređaji kompanije Apple, putem web forme na www.telenor.me, gdje je dostupan i cjenovnik za oba modela.

iPhone 12 i iPhone 12 Pro odlikuje jedinstveni i prepoznatljivi dizajn sa novim sistemom kamera i Super Retina XDR ekranom od ivice do ivice za obimnije iskustvo gledanja. iPhone 12 koristi A14 Bionic čip dizajniran od strane Apple-a, najbrži čip u bilo kom pametnom telefonu.

Novi model ima Super Retina XDR displej od 6,1 inča, a zahvaljujući Ceramic Shield-u uređaj je siguran, i to sa čak četiri puta boljom zaštitom prilikom pada. iPhone 12 posjeduje dual kamera sistem, dok iPhone 12 PRO ima 3 kamere sa PRO sistemom fotoaparata koji omogućava pravljenje nevjerovatnih fotografija pri slabom osvetljenju uz mogućnost 4X optičkog zuma. Do sada je Dolby Vision format bio namijenjen samo za filmove i TV emisije holivudskih studija, a sada možete da snimate, uređujete i reprodukujete 4K HDR video u Dolby Visionu na svom iPhone-u, koji omogućava snimanje 700 miliona boja i čini svaki kadar stvarnijim. Nijedan drugi pametni telefon to ne može.

iPhone 12 ima IP68 zaštitu, što znači da je otporan na prašinu, prskanje i vodu dubine do šest metara u trajanju od 30 minuta. Da bi iskustvo korišćenja uređaja bilo još bolje, tu je i novi MagSafe dodatak koji omogućava još brže i jednostavnije bežično punjenje baterije.

Novi iPhone 12 dolazi u čak pet boja: crvenoj, bijeloj, crnoj, zelenoj i plavoj, dok iPhone 12 Pro dolazi u njih četiri: srebrnoj, zlatnoj, grafitno sivoj i pacifik plavoj.

Telefoni će biti dostupni u Telenoru od petka, 6. novembra.

Kontakt pošiljaoca: [email protected]