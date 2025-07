Sutjeska i Dečić na evropskoj sceni

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske i Dečića danas će početi takmičenje u Ligi konferencije.

Sutjeska će u Nikšiću, u 20 sati i 30 minuta, igrati protiv bjeloruskog Dinama iz Bresta.

Dečić će u Tuzima, 30 minuta ranije, ugostiti Sileks iz Sjeverne Makedonije.

Revanš utakmice na programu je sedam dana kasnije.

