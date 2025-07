Danas akcija čišćenja na Ćemovskom polju

Podgorica, (MINA) – Prva akcija čišćenja, u okviru nacionalne kampanje zaštite životne sredine „Čuvaj da te čuva“, biće organizovana sjutra na Ćemovskom polju u Podgorici, kod Stočne pijace.

Iz Evropske kuće je saopšteno da bi akcija čišćenja trebalo da počne u sedam sati.

„U akciji će učestvovati predstavnici Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, nadležnih službi Glavnog grada, NVO mreže Ozelenimo Crnu Goru i kompanije Voli“, kaže se u saopštenju.

Iz Evropske kuće su rekli da će zahvaljujući donaciji kompanije Voli, sponzora akcije, prostor biti trajno uređen postavljanjem parkovskog mobilijara.

„Kako bi se spriječilo ponovno nelegalno odlaganje otpada na toj lokaciji biće postavljene nadzorne kamere i table upozorenja, a prostor će nadzirati i obilaziti nadležne komunalne i inspekcijske službe“, navodi se u saopštenju.

Akcija je, kako su rekli iz Evrospke kuće, otvorena za učešće svih zainteresovanih građana, aktivista i predstavnika civilnog sektora.

Oni su pozvali sve koji žele da doprinesu čistijem i zdravijem životnom okruženju da im se pridruže na Ćemovskom polju i postanu dio promjene.

Nacionalna kampanja zaštite životne sredine „Čuvaj da te čuva“ pokrenuta je 5. juna, na Svjetski dan životne sredine, uz podršku EU.

Kampanju sprovodi široka koalicija ključnih državnih institucija, prevođenih Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, kao i lokalnih samouprava, partnera iz akademske zajednice i civilnog sektora, društveno odgovornih kompanija i medija.

Iz Evropske kuće su naveli da je cilj kampanje da unaprijedi zaštitu životne sredine kroz niz konkretnih mjera i ekoloških akcija, ali i da podstakne građane da daju lični doprinos zdravijem i čistijem životnom okruženju.

Oni su kazali da je u prvoj fazi kampanje pokrenuta onlajn /online/ platforma za prijavu ekološkog kriminala www.cuvaj.me i predviđen niz akcija čišćenja divljih deponija.

„U narednim fazama, planirana je kampanja daljeg smanjenja upotrebe plastičnih kesa, trajno rješavanje dugogodišnjeg problema odlaganja starih automobilskih guma i edukativne akcije uključivanja mladih i djece školskog uzrasta u zaštitu životne sredine“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS