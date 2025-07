Danas do 30 stepeni

Podgorica, (MINA) – U južnim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, a na sjeveru promjenljivo oblačno i uglavnom suvo.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u sjevernim oblastima je moguća samo veoma rijetka pojava kratkotrajne kiše.

Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno sjeverni.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS