Povratak u školu lakši uz kompaniju One – istinskog partnera zajednice

Kompanija One i njeni zaposleni već treći put zaredom aktivno učestvuju u akciji „Podijelimo, jer zajedno možemo više“, koju organizuje Udruženje Roditelji. Ova inicijativa ima za cilj da olakša početak školske godine djeci iz socijalno ugroženih porodica, obezbjeđujući im neophodnu školsku opremu. Kroz ovaj gest solidarnosti, zaposleni kompanije One demonstriraju svoju posvećenost zajednici i brigu za učenike koji se suočavaju s izazovima.

Zajedništvo nije samo riječ, već princip po kojem radimo i živimo. Svake godine iznova, ova akcija nam daje priliku da pokažemo da zajedno možemo učiniti mnogo više za djecu i njihove porodice. Izuzetno sam ponosna na naše zaposlene, koji iz godine u godinu pokazuju nesebičnost i posvećenost zajednici. Njihova spremnost da pomognu u ključnim trenucima, kao što je početak školske godine, dokazuje da zajedno možemo učiniti mnogo više. Zahvaljujući njihovom entuzijazmu i podršci, svako dijete koje dotaknemo kroz ove inicijative dobija priliku za bolji početak, a mi kao kompanija pokazujemo da istinsko zajedništvo zaista mijenja živote “, rekla je Biljana Radusinović, direktorica sektora za upravljanje ljudskim resursima u kompaniji One.

Izvršna direktorica Udruženja Roditelji, Kristina Mihailović, istakla je značaj kontinuirane podrške kompanije One i važnost akcije u trenutnim okolnostima.

„Udruženje Roditelji u kompanijama, a posebno onima koje prepoznaju važnost druŝtveno korisnog rada i podrške zajednici, ima ključnog partnera od osnivanja i izuzetno cijenimo njihovu podršku i korisnicima naših servisa i našim servisima. ONE kompanija je jedna od njih, a posebno smo zahvalni njenim zaposlenima koji su uvijjek spremni da se uključe i podrže najugroženije,“ kazala je Mihailović.

Kompanija One ove godine dodatno olakšava povratak u školske klupe kroz još jedan značajan doprinos. Nedavnom donacijom računara ta kompanija je podržala uvođenje dvojezične nastave u 12 osnovnih škola širom Crne Gore, obezbjeđujući na taj način da svi učenici dobiju jednake šanse za sticanje ključnih znanja i vještina koja će im pomoći da se bolje pripreme za globalno tržište.

„Naša podrška obrazovanju u Crnoj Gori kontinuirano se razvija i prilagođava potrebama zajednice. Kroz brojne inicijative, opremili smo škole savremenim računarskim salama, donirali sportsku opremu i, u saradnji sa Crnogorskim olimpijskim komitetom, kreirali edukativne video lekcije o temama poput vršnjačkog nasilja, diskriminacije, tolerancije i brojnih drugih. Takođe, zajedno s našim olimpijcima, organizovali smo časove fizičkog vaspitanja kako bismo djeci približili značaj sporta i zdravih stilova života,“ istakla je Radusinović.

Sve ove aktivnosti nedvosmisleno potvrđuju da kompanija One, kao prvi mobilni operator u Crnoj Gori, od samog početka dosljedno djeluje kao pouzdan i posvećen partner zajednici.

„Kroz projekte poput ranije inicijative ‘Surfuj pametno’, kao i mnoge druge koje realizujemo sa međunarodnim partnerima i lokalnim organizacijama, uvijek smo uz najmlađe, obezbjeđujući im podršku koja im je potrebna da rastu, uče i napreduju,“ zaključila je Radusinović.

