Spajić: Ponosni smo na saradnju sa Savjetom Evrope

Podgorica, (MINA) – Savjet Evrope (SE) imao je važnu ulogu kada je Crna Gora dobila pozitivan Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), rekao je premijer Milojko Spajić.

On je to kazao na konferenciji za novinare nakon sastanka sa generalnim sekretarom SE Alanom Berseom.

Spajić je rekao da je SE jedna od institucija s kojom Crna Gora ima najintenzivniju saradnju.

„Ponosni smo na tu saradnju u prethodnih godinu i po. SE je imao monumentalnu ulogu kad smo dobili pozitivan IBAR, gdje je intenzivno radio sa nama oko usklađivanja našeg sa zakonodavstvom Evropske unije (EU)”, rekao je Spajić.

On je dodao da je drugi primjer dobre saradnja obraćanje Venecijanskoj komisiji (VK) gdje je VK promptno pozitivno reagovala na zahtjev Crne Gore kako bi se unaprijedio zakonski okvir u vezu sa Ustavnim sudom.

Spajić je istakao da je Crna Gora sto odsto usklađena sa evropskom spoljnom i i bezbjednosnom politikom.

„Tome svjedoči i primjer Registra štete koji smo podržali i promovišemo do kraja. Takođe, Crna Gora je pohvaljena od Serža Bramerca da smo jedna od najktivijih država koje rade na rasvjetljavanju ratnih zločina“, naveo je Spajić.

On je kazao da će Crna Gora u tome istrajati do kraja.

“Imamo nultu toleranciju na ratne zločine i nećemo se smiriti dok sve ratne zločine ne istražimo do kraja”, poručio je Spajić.

On je kazao da će saradnja biti još plodonosnija kad Crna Gora bude predsjedavala SE.

„Mi to ozbiljno shvatamo, jer ćemo proći transformaciju nadam se do tada, to je kraj 2026, početak 2027. godine, kada očekujemo zatvaranje poglavlja 23 i 24“, rekao je Spajić.

On je rekao da je Crna Gora posvećena priključenju EU.

“Zatvaranje svih poglavlja do 2026. godine omogućilo bi priključenje Uniji početkom 2028. godine, što znači da se, osim našeg trenutnog statusa gdje primamo savjete i gdje smo u velikom dugu kod SE, nadamo tome da ćemo biti kontributor u budućnosti, kada usvojimo sve standarde, da ćemo pomoći drugim državama da usvajaju ove standarde koje mi sada usvajamo“, rekao je Spajić.

On je rekao da će Crna Gora biti jedan svijetli primjer budućim članicama koji put treba da se prođe, kako da se primjenjuju standardi do kraja i kako da se mijenja zakonodavstvo i primjenjuju odluke institucije SE.

“Prilika za predsjedavanje SE treba da bude kruna rada Crne Gore u tom pravcu”, kazao je Spajić.

Berse je rekao da je tokom posjete Crnoj Gori ostvario veliki broj kontakata.

„Zahvaljujem na posvećenosti koji imate prema evropskim vrijednostima“, kazao je Berse.

On je rekao da Crna Gora više od 20 godina ima pristup važnim tijelima SE, kao što su VK, Evropski sud za ljudska prava i GRECO.

„Impresioniran sam onim što je Crna Gora postigla proteklih godina u kretanjima u pravcu demokratije, vladavine prava, jer se u svim dijelovima kontinenta svjedoči nazadovanju onoga što mi nastojimo da baštinimo“, rekao je Berse.

On je rekao da je Crna Gora snažna članica i važan partner SE, i da će to biti i u budućnosti.

Berse je kazao da SE podržava evropski put Crne Gore.

On je rekao da su sada komplikovani odnosi u svijetu i da je evropski kontinent pod velikim pritiskom gdje treba opet da izgradi demokratski sistem bezbjednosti.

Berse je kazao da je Evropi potrebna stabilnost i bolje perspektive za države.

„Jedini način za to je da jačamo vladavinu prava. Zato podržavamo Ukrajinu“, naveo je Berse.

