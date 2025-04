Stvaranje najboljih uslova za obrazovanje studenata zadatak svih donosilaca odluka

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić čestitao je Dan studenata, navodeći da stvaranje najboljih uslova za njihovo obrazovanje mora biti zadatak svih donosilaca odluka.

„U ime Skupštine Crne Gore i u svoje lično, studentima u našoj zemlji želim da čestitam Dan studenata”, naveo je Mandić.

Kako je istakao, energija i vizija studenata neprocjenjivo su važni kako bi svi zajedno stvarali bolju budućnost.

“Ohrabrujem vas u sticanju novih znanja, a sve za kvalitetniji život i još bolju Crnu Goru”, poručio je Mandić.

Prema njegovim riječima, zadatak svih donosioca odluka zbog toga mora biti stvaranje najboljih uslova za obrazovanje studenata.

“U Skupštini ćete, uvjeravam vas, imati saradnika i sagovornika”, zaključuje se u čestitki Mandića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS