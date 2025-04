Laković: Daćemo podršku sporazumu sa UAE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pokret Evropa sad (PES) daće podršku sporazumu koji je premijer Milojko Spajić potpisao sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), jer je to dobar okvir za investicije u Crnoj Gori, saopštio je predstavnik te partije, Miodrag Laković.

Laković je, nakon sastanka sa Spajićem u vezi sa sporazumom o ekonomskoj saradnji sa UAE, kazao da su imali priliku da čuju detalje i taj sporazum dobija podršku.

“Čuli smo detalje, da će se ticati ne samo investicija u turizmu već i enegetici, poljoprivredi, bezbjednosti i smatramo da je to dobar okvir za investicije iz UAE i to je velika prilika za jačanje Crne Gore”, naveo je Laković.

On je rekao da ne vidi zašto takvom sporazumu ne bi dali podršku, prenosi portal RTCG.

“To je šansa za Crnu Goru a imali smo prilike da čujemo manipulacije, međutim to je uobičajeni sporazum koji predstavlja saradnju u oblasti investicija”, naveo je Laković.

Sastanku je, pored Lakovića, prisustvovao i predstavnici PES-a, Darko Dragović.

Spajić bi danas trebalo da razgovara i sa predstavnicima poslaničkog kluba Bošnjačke stranke, a narednih dana će razgovarati i sa predstavnicima drugih poslaničkih klubova.

On je u četvrtak kazao da očekuje da Skupština usvoji sporazum sa UAE, i da bi, nakon konsultacija sa svim poslaničkim klubovima, podrška mogla biti čak sa 81 glasom.

