MMF: CBCG unaprijedila transparentnost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) ocijenila je da je transparentnost pravnog okvira, mandata, autonomije i procesa donošenja odluka u Centralnoj banci (CBCG) unaprijeđena tokom vremena.

Misija MMF-a je ocijenila i da CBCG pokazuje posvećenost daljem usklađivanju s najboljim međunarodnim praksama u ovoj oblasti.

U izvještaju MMF-a o primjeni Kodeksa transparentnosti centralnih banaka (TCR) u CBCG, navodi se da je CBCG već implementirala niz preporuka MMF-a, te da nastavlja sa aktivnostima u tom pravcu.

“Izvještaj je objavljen kao rezultat ocjene Kodeksa transparentnosti centralnih banaka, sprovedene na zahtjev CBCG u septembru prošle godine. CBCG je zatražila ovu ocjenu sa ciljem daljeg jačanja transparentnosti, odgovornosti prema ključnim zainteresovanim stranama i unapređenja efikasnosti i vidljivosti svojih politika”, navodi se u saopštenju CBCG.

CBCG je, prema riječima nenih predstavnika, među prvim centralnim bankama koja je na sopstvenu inicijativu prošla ovu vrstu evaluacije – kao jedna od svega devet centralnih banaka u svijetu koje su do sada učestvovale u ovom programu MMF-a.

“To dodatno potvrđuje posvećenost CBCG najvišem mogućem nivou transparentnosti i usklađenosti sa međunarodnim standardima”, rekli su iz CBCG.

Većina preporuka MMF-a usklađena je sa pravcem razvoja koji je ranije definisan Strateškim planom CBCG za period od ove do 2028. godine, u kojem je transparentnost istaknuta kao jedna od temeljnih vrijednosti, a jačanje povjerenja u CBCG i doprinos stvaranju vrijednosti za društvo prepoznati kao ključni strateški cilj.

Izvještaj je dostupan na internet stranici CBCG.

