Telekom Online Non-stop tarifa: kupite iz udobnosti svog doma

Crnogorski Telekom je lansirao prvu digitalnu postpejd tarifu u Crnoj Gori, koja novim korisnicima Telekoma omogućava značajno lakši način aktivacije.

Online Non-stop paket novim postpejd korisnicima Telekoma donosi jedinstveno digitalno iskustvo u korišćenju tarife, budući da kupovina, aktivacija i plaćanje paketa – sada idu onlajn. Osim toga, kako bi zaokružili njihovo digitalno iskustvo, u Telekomu su za korisnike obezbijedili i poseban kanal podrške – digitalnog asistenta, dostupnog u Telekom ME aplikaciji.

Online Non-stop tarifa sadrži 30 GB interneta mjesečno, neograničene minute u mreži i 300 minuta ka drugim mrežama u zemlji, uz 100 poena mjesečno u Telekom ME aplikaciji za program nagrađivanja, tokom svakog mjeseca korišćenja tarife, a poene mogu razmijeniti za atraktivne servisne i robne nagrade u Telekom ME aplikaciji. Novi korisnici Telekoma sve ovo dobijaju za 15,9 eur/mjesečno.

Novi postpejd korisnici Telekoma cio proces kupovine završavaju preko sajta www.telekom.me, gdje vrše registraciju i neophodna plaćanja, a mogu i da biraju da li žele klasičnu SIM karticu ili eSIM – tehnologiju koju je Telekom ranije prvi predstavio na crnogorskom tržištu.

Prilikom registracije korisnici on line plaćaju uobičajenu aktivacionu taksu od 6 eur. Takođe, u samom procesu popunjavaju email adresu, na koju će primati račune. Račune mogu pregledati u Telekom ME aplikaciji i platiti ih, bez provizije.

„Online Non-stop je prava tarifa za vaš digitalni životni stil a kako bismo vaše digitalno iskustvo ispratili od početka do kraja. Uz to, korisnici sve svoje potrebe mogu da riješe u komunikaciji sa našim LiveChat agentima na www.telekom.me stranici, kao i uz pomoć digitalnog asistenta u Telekom ME aplikaciji – sekcija „Podrška“, gdje mogu pronaći i sve ostalo što im je potrebno.

Digitalizacijom procesa želimo da unaprijedimo i korisničko iskustvo, budući da korisnici usluge mogu da počnu da koriste odmah, nakon registracije, kao i da dobiju odgovore na sva pitanja koja imaju, iz svoje fotelje“, kazala Gordana Spahić, rukovodilac za razvoj proizvoda i brend menadžment u Crnogorskom Telekomu.

Kupovina i aktivacija nove Online Non-stop tarife može se obaviti na sajtu www.telekom.me, gdje se mogu pronaći i ostali detalji o postpejd portfoliju usluga Crnogorskog Telekoma.