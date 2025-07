Jovetić: Crna Gora promijenila koncept javnih nabavki

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora do zatvaranja Poglavlja 5 nije samo ispunila formalne zahtjeve Evropske komisije (EK), već je promijenila koncept javnih nabavki, saopštila je šefica radne grupe za to poglavlje Jelena Jovetić i dodala da je važno da država ima sistem u koji se vjeruje.

Direktor Direkcije za javne nabavke u Vladi Slovenije, Sašo Matas, smatra da je poglavlje o javnim nabavkama jedno od najbitnijih u pregovorima sa EU i da će se njegovo zatvaranje odraziti na pregovore u drugim poglavljima.

Jovetić je, u podkastu agencije MINA, rekla da zatvaranje Poglavlja 5 nije podrazumijevalo samo pregovarački tok i usaglašavanje sa regulativom, već da su u tom procesu gradili crnogorske institucije.

Ona je kazala da su u Ministarstvu finansija javne nabavke kao mehanizam posmatrali kao fiskalnu kategoriju, odnosno trošenje javnog novca – novca građana.

„Imali smo uvijek obavezu više, a to je da obazrivo postupamo sa tim novcem i to smo prenosili na ostala javna tijela koja učestvuju u sistemu javnih nabavki“, objasnila je Jovetić.

Sa druge strane, javne nabavke su, kako je dodala, ekonomska kategorija i postoji obaveza da se novac koji se troši kroz javne nabavke, a to je 700 do 800 miliona EUR godišnje, troši transparentno i da se obezbijedi konkurencija.

Jovetić je navela da su sve to bili zahtjevi koje je ispostavila EK, a postojala su i tri završna mjerila koja su se odnosila na regulativu, elektronski sistem javnih nabavki i kreiranje ljudskih i institucionalnih kapaciteta za praćanje javnih nabavki.

Ona je saopštila da su ispunjena formalna očekivanja evropskih partnera, ali i da su istovremeno radili mnogo više.

„Mislim da je EK upravo zatvaranjem Poglavlja 5, koje je jedno od najkompleksnijih u pregovaračkom procesu i dio klastera 1, odnosno vladavine prava, poslala poruku da, ne samo da smo ispunili formalne zahtjeve, što je bila obaveza, nego smo radili dodatne aktivnosti i zapravo u cjelokupnom procesu promijenili koncept javne nabavke“, kazala je Jovetić.

Matas je čestitao na zatvaranju Poglavlja 5 i dodao da je u pitanju jedno od najtežih u pregovorima. On je objasnio i da su javne nabavke u EU dio unutrašnjeg tržišta i da se 15 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) koristi u javnim nabavama.

„To znači da svaki šesti EUR koji potrošimo u EU, potrošimo preko sistema javnih nabavki. Tako da je ovo poglavlje sigurno jedno od najbitnijih i najznačanijih. Poglavlje 5 značajno je i za samu zemlju i za EU“, rekao je Matas.

On ja na pitanje kako će se zatvaranje tog poglavlja odraziti na dalje pregovore sa EU, odgovorio da je vrlo bitno da je ono jedno od prvih zatvorenih.

„I kako je to jedno od, inače, najtežih poglavlja, činjenica da je Crna Gora tako brzo zaključila ovaj proces, mislim da će se odraziti i na druga poglavlja“, naveo je Matas.

Jovetić je, odgovarajući na isto pitanje, kazala da zatvaranje Poglavlja 5 predstavlja novi zalet, kao i da je važna poruka to što je EK podržala Crnu Goru u vrlo složenom poglavlju, koje ima implikacije na fiskalni sistem i ekonomski ambijent i dio je unutrašnjeg tržišta.

Kako je navela, najznačajnija poruka je to što je Poglavlje 5 dio klastera 1 i vladavine prava, a to je prvo poglavlje koje je zatvoreno iz tog klastera, što simbolizuje da se država odlučno bori i ima antikoruptivnu politiku za borbu protiv nepravilnosti i zloupotreba u sistemu.

Govoreći o benefitima koje će građani i privreda imati od zatvaranja Poglavlja 5, Jovetić je podsjetila da je donijet novi regulatorni okvir i da je važna poruka da država ima sistem u koji se vjeruje, što je najvažnije kada se gradi novi sistem javnih nabavki.

Ona je saopštila da su, uz podršku EK, uspjeli da naprave elektronski sistem javnih nabavki, pa se sada ponude i žalbe dostavljaju elektronskim putem i cjelokupan sistem je pokriven novim sistemom funkcionisanja, što je doprinijelo rastu konkurencije.

Jovetić smatra da je važno da se motivišu privredni subjekti da učestvuju u sistemu javnih nabavki, kao i da je Crna Gora dobila potvrdu da su javne nabavke na evropskim standardima.

„Onda će naši građani moći da dobiju sve one javne usluge na efikasan način i na nivou koji očekuju evropski građani“, kazala je Jovetić.

Prema njenim riječima, to znači i da će moći da postoji poštovanje tih standarda kako na nivou tenderskih procesa, tako i u dijelu poštovanja ugovornih obaveza, odnosno ugovora o javnim nabavkama.

„Sistem smo proširili zakonom, pa javne nabavke nijesu samo forma da imate objavu tendera i zaključivanje ugovora, već smo ih proširili od objave tendera do realizacije ugovora, što znači da se širi segment obuhvata kontrola koje radimo“, objasnila je Jovetić.

Ona je dodala da vjeruje da će crnogorski građani ono što očekuju od javnih vlasti dobiti na vrijeme, na efikasan način.

„I ključna poruka je da će sredstva kojima država raspolaže, a to su javna sredstva građana, biti trošena na transparentan način i da svako zna koji je put utroška tih sredstava“, saopštila je Jovetić.

Matas je, govoreći o benefitima, naglasio da je puno koristi od evropske integracije u javnim nabavkama.

„Najprije je to neki kvalitetan, moderan i efikasan sistem javnih nabavki, koji zapravo snižava korupciju, povećava vrijednost za novac, a sigurno tu su i neki drugi društveni benefiti“, rekao je Matas.

On smatra da zatvaranje Poglavlja 5 i evropska integracija donosi veću stabilnost u toj oblasti.

Matas je objasnio da naručiocu treba stabilan i kvalitetan sistem koji pruža ono što on želi da kupuje na tržištu, sa što više konkurencije i tržišnog takmičenja, te da se snizi korupcija. Transparentnost preko digitalizacije je, prema njegovim riječima, jedna od najbitnijih stvari.

„Mislim da je Crna Gora kod digitalizacije već puno napravila. To je bio i dio tih pregovora sigurno, nije samo transpozicija zakonodavstva u domaći pravni poredak“, rekao je Matas.

On je dodao da je digitalizacija jedan od tri ili četiri najbitnija stuba javnih nabavki.

„Preko digitalizacije ne povećava se samo transparentnost, nego se više dobije za novac i smanjuju se troškovi“, rekao je Matas, navodeći da je, u dobu vještačke inteligencije, digitalizacija najvitnija stvar poslije stabilnog zakonodavstva, što je Crna Gora već uradila.

Upitana koje su najvažnije promjene koje su uspostavljene u sistemu javnih nabavki u Crnoj Gori, Jovetić je rekla da je promijenen zakon koji reguliše tu oblast, donijet potpuno novi okvir i podzakonska regulativa, ali i novi regulatorni okviru u dijeli javno-privatnih partnerstava i koncesija.

Jovetić je kazala da je u tom procesu napravljen i elektronski sistem javnih nabavki, dodajući da je najvažnije bilo da rasterete privredu određenih administrativnih radnji i ohrabre da budu dio sistema javnih nabavki.

Ona je naglasila da je posebno važno da se od države očekuje da u okviru sistema javnih nabavki ima institucije koje mogu da se nose sa izazovima.

„Očekuje se da smo ove standarde koje smo prihvatili, nove sisteme na kojima radimo, spremni da implementiramo i mi u Ministarstvu finansija ostajemo čvrsto pri primjeni standarda“, poručila je Jovetić.

Ona je rekla da je u procesu bilo ključno to što su na raspolaganju imali iskustva kolega iz Hrvatske i Slovenije.

Upitana šta će raditi kako bi Crna Gora ostala na nivou evropskih standarda, Jovetić je odgovorila da je važno da se evropske direktive ne mijenjaju tako često, navodeći da to daje stabilnost.

Kako je kazala, Crnoj Gori je najvažnije da osigura antikorupcijsku politiku i to je ono što se od države očekuje.

„Moraćemo da u narednih godinu, uz partnerstvo sa ostalim institucijama, jačamo mehanizme djelovanja, posebno one koje implementiramo u Ministarstvu finansija i na tome posvećeno radimo“, poručila je Jovetić.

Ona je navela da je druga važna stvar implementacija, što znači da se, ako su prihvaćeni određeni standardi, mora osigurati i njihova primjena.

Jovetić je kazala da je važno da one radnje, koje ne obavlja sam sistem u elektronskim sistemima, rade kvalifikovane osobe, u koje se ulaže.

Matas je, upitan koliko je važno da nakon zatvaranja Poglavlja 5 Crna Gora i dalje razvija i unapređuje sistem javnih nabavki, odgovorio da je puno napravljeno, ali da je to tek početak.

„Sve vrijeme treba ulagati u povjerenje građana, u profesionalizaciju onih javnih službenika i drugih koji rade u javnim nabavkaama, u sam sistem i u institucije“, rekao je Matas.

Prema njegovim riječima, može se imati najbolji zakon, ali ako institucije ne rade kako bi trebalo, onda je sistem slab.

Matas je naveo da je EK sada počela konsultacije i da priprema nove direktive, tako da će u narednih par godina sve zemlje EU, i Crna Gora, vjerovatno trebati da promijene zakonodavstvo.

On je upozorio i da je zatvaranjem Poglavlja 5 jedan dug put zapravo tek dobro počeo.

