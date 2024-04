Olimpijska mreža i nastavnici fizičkog vaspitanja zajedno u misiji ”JEDAN mijenja svijet”

Crnogorski olimpijski komitet, kompanije One i Sport Vision uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija donirali su opremu za nastavni predmet fizičko vaspitanje još jednoj obrazovnoj instituciji, a poruka da „Jedan mijenja svijet“ ovoga puta upućena je iz podgoričke Osnovne škole „Maksim Gorki“.

„U ime svih roditelja želim da se zahvalim onim nastavnicima fizičkog koji svoj posao rade ozbiljno i posvećeno. Na taj način ne brinu samo o fizičkom zdravlju naše djece, već ih uče i važnim životnim vrijednostima poput timskog rada, poštovanja, solidarnosti, ali i upornosti i odlučnosti“, kazala je Ana Mihailović, direktorica za komercijalnu strategiju i razvoj proizvoda u kompaniji One.

Nastavnici kao ambasadori ovog projekta ističu značaj i ulogu svog predmeta, ukazujući da nedostatak fizičke aktivnosti i prekomjerno sjedenje dovode do brojnih negativnih posljedica po razvoj djece, što stavlja naglasak na obavezu škola da nastavu iz ovog predmeta osmisle i organizuju na najbolji i najkvalitetniji način.

„Fizičko vaspitanje bi trebalo da ima jedinstven položaj u školi. To je jedini predmet gdje su učenici u prilici da budu fizički aktivni, da se kreću. Trčaće, provlačiće se, naučiti kolut, da dodaju i uhvate loptu, a time razvijaju svoje motoričke sposobnosti. Kvalitetnom nastavom fizičkog vaspitanja učenici uče o sebi, upoznaju sebe i prihvataju svoje tijelo. Na času su u prilici da sarađuju, rješavaju konflikte, da pomažu jedni drugima, da prevaziđu strahove. Kroz časove fizičkog, dijete treba da stekne dobru osnovu za aktivan životni stil“, poručila je Lidija Ivanović, nastavnica fizičkog vaspitanja u OŠ „Maksim Gorki“.

Lidija uvijek na prvo mjesto stavlja svoje učenike, polazeći od uvjerenja da bi časovi fizičkog trebalo da budu pozitivno iskustvo za učenike, jer će to kako je rekla, uticati na odluku da budu fizički aktivni tokom cijelog života. Poruka nastavnika ove podgoričke škole je da je njihova osnovna misija da izgrade ovu bazu za svu djecu, ali i da svojim budnim okom ohrabre one koji pokazuju talenat za sport.

„Fizičko vaspitanje je suštinska komponenta kvalitetnog obrazovanja i kulture jednog društva, zato smatramo da je ovo tek početak ulaganja i osvješćivanja društva o njegovom značaju. Školski sport je oduvijek bio baza za sve sportske klubove i saveze kao neiscrpni izvor talenata, koji se kasnije nadgrađuju i izrastaju u vrhunske sportiste, koji će jednog dana predstavljati našu državu na svjetskim sportskim smotrama kao i na Olimpijskim igrama. Sigurni smo da će ova donacija u našoj školi biti iskorišćena na pravi način“, rekao je Radovan Gligorović, nastavnik fizičkog vaspitanja u OŠ Maksim Gorki.

„Fizičko vaspitanje jedan je od najbitnijih predmeta u osnovnom obrazovanju. Samim tim i ova donacija će dobro doći nastavnicima u sprovođenju što kvalitetnijeg plana i programa. Društveno odgovorne kompanije ovakvim akcijama i gestovima pokazuju da je opšte dobro na prvom mjestu i daju primjer drugima kako pravilno ulagati u naše školstvo“, istakao je Tigran Dobrašinović, direktor OŠ „Maksim Gorki“.

Naša proslavljena sportistkinja Katarina Bulatović održala je čas fizičkog djeci zajedno sa njihovim nastavnicima, ukazujući na njihovu važnu ulogu na putu da postanu zdravi i sjajni ljudi.

„Imali smo sjajno druženje sa djecom u OŠ Maksim Gorki. Zaista vjerujem da jedan može da promijeni svijet. Dodijelili smo vrijedne donacije i sigurna sam da će kroz časove fizičkog djeca zavoljeti sport, i da ćemo u našim školama pronaći talente koji će biti vrhunski sportisti, a zašto da ne, i naši budući olimpijci“, rekla je Katarina Bulatović, sportska direktorka COK-a i proslavljena rukometašica.

U kompaniji One istakli su da su izuzetno ponosni na to što je i zajednica prepoznala da su lideri u društveno- odgovornom poslovanju.

„To priznanje smo shvatili veoma ozbiljno i odgovorno, a ovim projektom zajedno s našim partnerima, potvrđujemo našu namjeru da budemo taj jedan koji donosi promjenu i podršku zajednici, jer vjerujemo da snaga jednog leži u tome koliko može inspirisati i podržati druge“, zaključila je Mihailović.

Više fotografija dostupno je na linku: https://we.tl/t-xKHMpJZNDA .

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS