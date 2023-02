Najljepše poklone dijelimo sa drugima

Podgorica, 13. februar 2022. – Kompanija MTEL od sjutra ima specijalnu ponudu za postpejd korisnike kojom omogućava korisnicima da za samo 17.99 eura kupe čak dva Samsung Galaxy A04 telefona i uz njih dva postpaid paketa sa sjajnim resursima.

Ova ponuda podrazumijeva postpejd paket Urban Neo 1 koji korisniku donosi svakog mjeseca po 10GB za surfovanje Internetom, kao i 100GB za jednu aplikaciju po izboru (Youtube, Tiktok ili DM). Takođe, pored neograničenih razgovora u MTEL mreži (fer politika podrazumijeva čak 30000 minuta mjesečno), svakog mjeseca tu su i po 250 minuta ka drugim mrežama u Crnoj Gori, po 30000 SMS poruka i po 5GB mobilnog Interneta, ukoliko korisnik putuje u WB6 zonu.

Drugi korisnik dobija postpejd paket Mtel one sa sjajnim resursima i to sa mjesečnom pretplatom od 0 eura. Uz Mtel one karticu će ići besplatan dodatak sa sljedećim mjesečnim resursima: 5000 minuta u okviru MTEL mobilne mreže, neograničeni pozivi ka MTEL fiksnoj mreži, 110 minuta ka ostalim mrežama u Crnoj Gori, 4GB interneta po maksimalnoj raspoloživoj brzini (nakon čega se brzina obara na 128kbps do kraja mjeseca).

Ova ponuda važi uz ugovor na 24 mjeseca. Aktivacija postpaid kartice Urban Neo 1 se plaća 6 eura prilikom potpisivanja ugovora, a za dodatnu karticu je besplatna aktivacija. Akcija traje do isteka zaliha telefona.

Više informacija o cjelokupnoj ponudi MTEL-a, korisnici mogu naći na Facebook stranici Mtel Imate Prijatelje, Instagram profilu @mtelcg, web site-u www.mtel.me kao i pozivom Korisničkog servisa na broj 1600.

kontakt pošiljaoca: [email protected]