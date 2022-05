Onlajn u svakom trenutku uz One Turistički paket

U susret ljetu i željno iščekivanim odmorima, One je pripemio dva nova paketa za priprejd korisnike, prilagođena potrebama turista, onima koji imaju mogućnost rada na daljinu, kao i svim korisnicima koji žele da nesmetano surfuju internetom i uživaju u prednostima One mreže. Korisnici najboljeg crnogorskog mobilnog operatora mogu da podijele najljepše trenutke sa odmora, gledaju filmove i TV emisije, ili da se uživo javljaju uz One pakete za ljeto 2022.

U zavisnosti od toga koliko ostajete na odmoru One vam nudi dva pripejd paketa sa po 500 gigabajta interneta po cijeni od 10 i 15 eura. U paketu koji košta deset eura internet važi tokom 15 dana. Za sve koji žele da internet koriste duže, One je pripremio paket od 15 eura, u okviru kojeg 500 gigabajta važe tokom 30 dana. Za više detalja o našim ponudama kontaktirajte nas putem našeg webchata na stranici 1.me, koji je dostupan i na engleskom jeziku, i stupite u kontakt sa našim agentima u roku od jednog minuta.

One nudi pouzdanu mrežu svim svojim korisnicima, sa najboljom pokrivenošću, čemu svjedoči i činjenica da je kompanija One dva puta zaredom (2020, 2021) dobila nagradu UMLAUT Best in test za najbolju mrežu u Crnoj Gori. One pruža stabilnu i kvalitetnu mrežu širom Crne Gore, pa je nesmetano surfovanje internetom zagarantovano i na plažama i na planinama, gdje god da odlučite da provedete svoj odmor.

„Ljetnja ponuda kompanije One će biti atraktivna korisnicima koji tokom ljeta posjete Crnu Goru i uz koju mogu biti onlajn u svakom trenutku, ali i onima koji imaju mogućnost rada na daljinu i svoje radne obaveze uz pomoć naše ponude mogu prilagoditi svom poslu, pa tako produženi vikend sa porodicom mogu provesti uživajući u našoj predivnoj zemlji,” kazao je komercijalni direktor kompanije One Brano Đurović.

Benefiti se aktiviraju automatski prilikom aktivacije kartice, a sve informacije o novoj ponudi dostupne su na sajtu www.1.me

kontakt pošiljaoca: [email protected]