EPCG objavila prvi izvještaj po GRI standardima

EPCGPodgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) objavila je prvi Izvještaj o održivosti izrađen po standardima Globalne inicijative izvještavanja (GRI), čime je, kako je saopšteno iz kompanije, formalno zakoračila u fazu poslovanja u kojoj održivost, transparentnost i dugoročna vizija postaju sastavni dio svakodnevnog odlučivanja.

Iz EPCG su rekli da je time otvoreno novo poglavlje ka većoj odgovornosti u pogledu uticaja kompanije na životnu sredinu, društvo i korporativno upravljanje (ESG).

GRI standardi predstavljaju najpriznatiji međunarodni okvir za izvještavanje o održivosti, koji omogućava kompanijama da jasno, mjerljivo i uporedivo predstave svoj uticaj na ključne aspekte održivog razvoja.

Izvještavanje po GRI standardima pruža svim zainteresovanim stranama – od potrošača i investitora, do lokalnih zajednica i regulatora – uvid u konkretne mjere, ciljeve i rezultate EPCG u oblasti održivosti.

Izvršni direktor EPCG, Ivan Bulatović, rekao je je da je objavljivanje izvještaja po GRI standardima odraz volje kompanije da se suočo sa sopstvenim uticajem, dobrim i lošim stranama, i da ga stalno unapređuje.

„U vremenu u kojem energetska tranzicija više nije pitanje izbora, već nužnosti, EPCG bira put koji spaja stabilnost, odgovornost i razvoj“, kazao je Bulatović.

U izvještaju su obuhvaćeni ključni koraci koje je EPCG preduzela tokom prošle godine, uključujući ekološku rekonstrukciju Termoelektrane „Pljevlja“, projekte solarnih i vjetroelektrana, rješavanje ekoloških žarišta i brojne inicijative koje se tiču energetske efikasnosti i uključivanja lokalnih zajednica.

“Posebno su važni planovi za budućnost – EPCG do 2029. godine planira uvođenje 588 MW novih kapaciteta iz obnovljivih izvora, što bi omogućilo godišnju proizvodnju od 797 GWh čiste energije”, rekli su iz kompanije.

Takođe, do 2041. godine planirano je stavljanje TE „Pljevlja“ u hladnu rezervu što je, kako se navodi, važan potez u cilju dugoročnog smanjenja emisija.

Bulatović je istakao da je ovo početak jednog procesa koji neće uvijek biti lak, ali koji mora biti dosljedan.

„GRI standardi nam pomažu da postavimo mjerila, ali i da budemo otvoreni prema javnosti – i kad postižemo ciljeve, ali i kad ih tek postavljamo“, naveo je Bulatović

Objavljeni izvještaj, kako su rekli iz EPCG, jasno pokazuje da kompanija vidi održivost kao trajnu obavezu i kao putanju koja se mjeri konkretnim rezultatima.

