Zbog oružja krivična prijava uhapšenom za porodično nasilje

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija uhapsila je C.K. i M.K. zbog međusobnih uvreda i prijetnji, dok je protiv C.K. podnijeti krivičnu prijavi zbog posjedovanja pištolja i municije bez potrebne dokumentacije.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, postupajući po prijavi o porodičnom nasilju, uhapsili C.K. i M.K. zbog prekršaja iz člana 36 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

„U daljim aktivnostima, policija je pretresla kuću i druge prostorije koje oni koriste, i ovom prilikom kod C.K. pronašla pištolj i 25 komada municije, bez odgovarajuće dokumentacije“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da će protiv C.K. biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS