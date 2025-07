Uspješan start mladih košarkaša u Jerevanu

Podgorica, (MINA) – Mlada muška košarkaška reprezentacija Crne Gore pobjedom je počela B prvenstvo Evrope u Jerevanu.

Na startu šampionata, u uzbudljivom duelu, savladala je Estoniju 79:77.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Luka Đurović sa 27, Marko Radunović je ubacio 18 uz 11 skokova, dok je Milorad Brajović meč završio sa 13 poena.

Crna Gora će u drugom kolu, sjutra u 18 sati, igrati protiv Jermenije.

