Mustafić: Trajno podsjećanje na Srebrenicu znači i borbu protiv negiranja genocida

Podgorica, (MINA) – Dostojanstveno podsjećanje na najteži dan bošnjačke istorije, na sramotu Evrope i sumrak civilizacije trajna je obaveza, poručio je predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, Suljo Mustafić.

Delegacija Bošnjačkog vijeća, u kojoj su bili Mustafić, i vijećnici Dženana Kuč i Mevludin Dizdarević, prisustvovala je komemoraciji i dženazi u Potočarima, kojim je obilježeno 30 godina genocida u Srebrenici.

„Sjećamo se nevinih žrtava i šehida genocida u Srebrenici. Saučestvojemo u bolu porodica koje danas na mezarju obilaze, sahranjuju, a mnogi još i dalje traže svoje najbliže“, kazao je Mustafić.

On je rekao da je „dostojanstveno podsjećanje na najteži dan bošnjačke istorije, na sramotu Evrope i sumrak civilizacije naša trajna obaveza“.

„Ali isto tako moramo se boriti protiv relativizacije i negiranja genocida, kao i pokušaja revizije utvrđenih i nespornih činjenica“, dodao je Mustafić.

On je istakao da je dužnost podići glas protiv nepravde i neistine i tražiti da pravda dođe do svih onih koji su učestvovali u tom nedjelu.

„Neka je rahmet svim žrtvama Srebrenice“, naveo je Mustafić.

Bošnjačko vijeće će, kako su poručili u saopštenju, podsticati i inicicirati u javnosti stalnu potrebu suočavanja sa prošlošću, te podsjećanja i memorijalizacije genocida u Srebrenici, u javnom prostoru, medijima i kroz obrazovni sistem u Crnoj Gori.

