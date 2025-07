Javni dug može smanjiti samo kvalitetan investicioni ciklus

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Samo kvalitetan investicioni ciklus može smanjiti crnogorski javni dug, ocijenio je ekonomski analitičar Davor Dokić i dodao da su uz to neophodne ekonomske politike i smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru.

On je za Radio Crne Gore kazao da je uvjeren da ćemo prispjele dugove u narednih pet do šest godina vraćati isključivo iz novih zaduživanja, uglavnom na međunarodnom tržištu.

Javni dug je na kraju marta, prema podacima Ministarstva finansija, iznosio 4,2 milijarde EUR ili 53,15 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Dokić je rekao da ukoliko su podaci tačni, onda dug koji je sedam odsto manji od mastrihtskih kriterijuma nije problematičan.

“Ja mislim da je on procentualno mnogo veći, jer naš BDP nije sigurno sedam milijardi ili 6,7 milijardi. Znači malo smo kreativno knjižili kao Grci što su radili nekad u svoje vrijeme, a zaduživanje je prebrzo i previsoko”, rekao je Dokić.

On smatra da je problem u strukturi privrede, jer je zaposlenih najviše u javnom sektoru, pa su za “peglanje” ekonomskih prilika, neophodne investicije.

“Jedino bi mogli da ispeglamo eventualno te nedostatke kroz jedan investicijni ciklus, međutim vidjeti sami da to ne ide kako bi trebalo i kako je planirano, tako da nijesam zadovoljan načinom vođenja ekonomske politike Vlade, ali šta je tu je”, naveo je Dokić.

Stranim kreditorima, pokazuje analiza resora finansija, duguje se preko četiri milijarde, dok unutrašnji dug, uključujući i opštine, iznosi 321 milijon.

Na naplatu 2027. dospijeva 750 miliona iz emisije obveznica 2020. godine, a dvije godine kasnije treba otplatiti pola milijarde iz 2019.

Dokić je uvjeren da će zbog tih obaveza biti neophodno novo zaduživanje.

“Pribjeći staroj metodi refinansiranja dugova, znači mi ćemo se zadužiti opet na tržištu novca bilo na koji način ili obaveznici ili neki drugi način, pa ćemo iz tog novog zaduženja platiti stari dug i tako ćemo se vrtjeti u krug”, rekao je Dokić.

Analiza Ministarstva finansija nije obuhvatila emisiju obveznica od 850 miliona EUR, od koje je vraćeno pola milijarde starih dugova iz 2018.

