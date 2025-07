Siner pobijedio Đokovića, protiv Alkarasa sa trofej

Podgorica, (MINA) – Janik Siner i Karlos Alkaras igraće u finalu Vimbldona.

Siner je danas u Londonu, u polufinalnom meču savladao Novaka Đokovića 3:0, po setovima 6:3, 6:3 i 6:4.

Italijan je do pobjede i prvog londonskog finala došao je nakon sat i 55 minuta igre.

Đoković prvi put od 2018. neće biti dio meča za titulu.

Vodeći svjetki teniser u nedjeljnom finalu igraće protiv Alkarasa, dvostrukog uzasztopnog pobjednika turnira u Londonu.

Španac je ranije danas eliminisao Amerikanca Tejlora Frica 3:1 (6:4, 5:7, 6:3 i 7:6).

U konkurenciji teniserki za trofej će sjutra igrati Amanda Anisimova i Iga Sfjontek.

