Crnogorski vaterpolisti u polufinalu EP u Istanbulu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski vaterpolisti, igrači do 16 godina, plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva u Istanbulu.

Sjajnom igrom u četvrtfinalnom duelu pobijedili su Španiju 18:14 (4:4, 5:2, 3:5 i 6:3).

Od prvog minuta utakmice bilo je jasno da crnogorski tim ima energiju i kvalitet za pobjedu, a u drugoj četvrtini i potpuno je preuzeo kontrolu.

Crna Gora je stekla tri gola prednosti i do kraja nije ispuštala vođstvo.

Španija je uoči posljednjih osam minuta smanjila na 12:11, da bi u četvrtom periodu, golovima Danila Roganovića, Andreja Durutovića i Luke Cerovića, crnogorska selekcija riješila pitanje pobjednika.

Junak trijumfa bio je Danilo Roganović sa sedam golova, Andrej Durutović je upisao četiri, Dimitrije Milić tri, a po jedan Luka Cerović, Luka Dragović, Danilo Savović i Luka Popović.

Odlično izdanje imali su i golmani Jakša Milanović i Strahinja Vraneš.

Crna Gora će u polufinalu, sjutra u 18 sati, igrati protiv Italije.

