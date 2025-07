Burna sjednica komisije za koncesije na aerodrome

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Većina članova tenderske komisije za dodjelu koncesije na crnogorske aerodrome glasala je za rang listu ponuđača, predlog odluke o izboru najpovoljnije ponude, izvještaj o sprovedenom postupku sa obrazloženjem rang liste i zapisnik o toku postupka, saznaju Vijesti.

Za te dokumente u petak uveče je na višesatnoj elektronskoj sjednici glasalo deset od 13 članova komisije. Do zaključenja broja, nijesu se izjasnila dva člana komisije iz ministarstva saobraćaja i njen predsjednik, potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj.

Nije u petak uveče bilo jasno do kad članovi komisije mogu da glasaju, a po pravilima to moraju uraditi svi.

Prema proceduri, ova dokumentacija će postati validna kada se usvoji zapisnik o sinoćnjem glasanju elektronskom poštom na sjednici komisije koja je počela u utorak i formalno trajala tri dana.

Izvor Vijesti ranije u petak je rekao da ne očekuje da se usvajanje zapisnika o glasanju, koji takođe moraju potpisati svi članovi komisije, može završiti do ponoći kako bi kompletna usvojena dokumentacija bila proslijeđena Ministarstvu saobraćaja na dalje postupanje.

“Vjerovatno će usvajanje zapisnika o glasanju biti u srijedu”, rekao je izvor Vijesti, dodajući da tada ističe i rok za dostavljanje dokumentacije ministarstvu.

Međutim, nije jasno hoće li svi članovi komisije biti fizički dostupni da potpišu zapisnik toga dana, rekao je jedan sagovornik lista, tako da je moguće da se postupak dodatno produži.

Rok za dostavljanje dokumentacije Ministarstvu saobraćaja bila je srijeda, ali kako komisija nije završila posao Vlada joj je na elektronskoj sjednici u utorak dala još sedam dana, odnosno do srijede.

Prema tvrdnjama dva izvora lista, komisija od utorka nije uspjela da okonča rad jer je Gjeloshaj insistirao da u dokumentaciju obavezno uđe da se komisija dva puta izjašnjavala o tehničkim ponudama ponuđača – južnokorejske kompanije Incheon International Airport Corporation (IIAC) i luksemburško-američke Corporación América Airports (CAAP), što nije bilo prihvatljivo velikoj većini članova.

Gjeloshaj je navodno odbijao da stvar stavi na glasanje, pa se odužila maratonska rasprava o tome šta treba da bude dio dokumentacije.

Komisija jeste dva puta bodovala tehnički dio ponuda. Međutim, u prvom vrednovanju došlo je do kršenja metodologije ocjenjivanja, jer su neki članovi komisije ponuđačima davali nulu, pa je Incheon dobio 0,3 boda manje od minimuma od 80 poena za prolazak u drugi krug.

Na neregularnosti je komisiji ukazao pravni konsultant tenderske komisije, Međunarodna finansijska korporacija (Svjetska banka), koju je potom Gjeloshaj javno optužio da favorizuje Korejce.

To prvo bodovanje nije formalno usvojeno, jer se članovi o njemu nijesu izjašnjavali, pa je velika većina u petak bila protiv da materijal sa te radne sjednice uopšte ulazi u dokumentaciju, koja ide Ministarstvu.

Jedan od izvora lista tvrdio je da je tokom sjednice “uživo” u zgradi Ministarstva ekonomskog razvoja “postignuta mjera kompromisa” da se uz tu dokumentaciju pošalje i zapisnik sa sjednice od 10. juna na kojoj je tehnički dio ponuda ocijenjen drugi put, kada su Korejci dobili 81,69, a CAAP 88,72 boda. Za razliku od prvog bodovanja, ovaj rezultat je formalno usvojen.

