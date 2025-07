GSS spasila dvojicu Izraelaca koji su se izgubili na Durmitoru

Podgorica, (MINA) – Gorska služba spašavanja (GSS) uspješno je završila akciju spašavanja dva izraelska državljanina koji su se izgubili sinoć na Durmitoru.

Iz GSS su na Fejsbuk/Facebook stranici naveli da su Izraelci G.J.H (1966) i G.O. (1966), uputili sinoć poziv za pomoć nakon što su se izgubili i iscrpili prilikom planinarenja u rejonu Prutaški do.

Kako se dodaje, poziv je upućen putem Operativno-komunikacionog centra 112, Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova.

“Akcija spašavanja započela je tokom noći i uspješno je okončana jutros u dva sata i 40 minuta, kada su strani državljani pronađeni i bezbjedno, u pratnji spasilaca, stigli do Žabljaka”, kaže se u objavi GSS.

