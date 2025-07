Za vikend auto trka na Njegušima

Podgorica, (MINA) – Brdski šampionat Crne Gore u automobilizmu biće nastavljen za vikend na stazi Njeguši – Bukovica, u organizaciji Auto moto sportskog kluba Lovćen rejsing tim, a pod pokroviteljstvom Auto i karting saveza Crne Gore.

Trka, treća ove sezone, biće bodovana, osim za domaći šampionat i za Kup Lovćena, koji je otvorenog karaktera.

Prijavljeno je više od 80 vozača sportskih vozača iz Mađarske, Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore.

Start trke je na Njegušima, cilj u Bukovici, dok je dužina staze 3.300 metara, sa visinskom razlikom od 421 metra.

Predsjednik AMSK Lovćen rejsing tim Igor Kapičić kazao je da su organizatori preduzeli sve neophodne mjere kako bi trka protekla u najboljem redu i u potpunoj bezbjednosti za učesnike i publiku.

“Staza je besprekorno pripremljena, sve smo uradili da brze vožnje svih takmičara budu maksimalno bezbjedne. Postavili smo sve sigurnosne barijere, jer nam je na prvom mjestu bezbjednost trkača i gledalaca”, rekao je Kapičić.

Zatvaranje staze u subotu planirano je za deset sati, prvi slobodni trening je u 11, a drugi pola sata po završetku prvog.

U nedjelju će staza biti zatvorena u deset, dok je start prve trke sat kasnije.

