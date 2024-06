Nastavljena tradicija i promocija jedrenja

Podgorica, (MINA) – Tradicionalna, peta po redu, Portonovi regata Bokeška ostrva, okupila je u akvatorijumu Bokokotorskog zaliva jedriličare iz regiona.

Tokom dva takmičaraska dana učesnici su jedrili od Portonovog do Peraških ostrva, odnosno od Portonovog do Mamule.

Organizator manifestacije bio je Portonovi Yacht Club, a generalni pokrovitelj Portonovi Marina.

Menadžer Portonovi Marine, Novica Radojičić, kazao je da je regata okupila veliki broj učesnika.

“Nastavljamo u dobrom duhu kao prethodne četiri godine. Imali smo veliku podršku Jedreiličarskog saveza i predsjednika Predraga Vukčevića i Jedriličarskog kluba Delfin, sa kojima imamo odličnu saradnju”, kazao je Radojičić.

On je istakao da je cilj organizacije regate promocija i popularizacija jedrenja u Crnoj Gori.

“Naravno, učesnici nijesu bili samo iz Crne Gore, bilo ih je iz različitih država. Regata je zamišljena da bude lokalna, a bila je opet međunarodnog karaktera, kada se uzme u obzir ko je sve učestvovao u njoj”, rekao je Radojičić.

On vjeruje da su svi učesnici uživali i da će se i u budućnosti družiti i nastaviti u tradiciju.

U Klasi J-70 pobijedio je Ivan Gurejev, ispred Grigorija Gedulianov i Darie Šamšurine.

Prvo mjesto u klasi jedan osvojio je brod Bavica, skipera Luke Roganovića, u klasi dva Brod Riveto, skipera Roberta Farkaša, a u klasi tri Brod Stella Maris, skipera Mata Dabovića.

Brod Oxygen, skipera Branka Vidovića, pobijedio je u klasi četiri, dok je prvo mjesto u klasi pet osvojio Brod Vagabundo, Marjana Marića.

Skiper Dmitri Gedulianov na brodu Auckland pobijedio je u šestoj klasi, dok je u sedmoj slavio brod Tiare, Alexandera Shesherikova.

“Neizmjerno smo zahvalni i sponzorima DNS Nautica, Compania De Vinos i Asmira Marine”, navodi se u saopštenju organizatora.

