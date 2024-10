Kompanija One podrška djeci u razvijanju interesovanja za programiranje, inženjering i nauku

Djeca 21. vijeka odrastaju uz tehnologiju koja se ubrzano razvija i pokazuju da su robotika i programiranje oblasti koje ih zanimaju, u kojima se dobro snalaze i uz koje razvijaju svoje talente. U kompaniji One smatraju da će mnogi raditi visokotehnološke poslove koji možda još uvijek ne postoje i vjeruju da je pravo vrijeme za najbolje početke upravo sada. Njihova donacija tablet računara Inovacionom HUB-u BIP Tech, talentovanim mališanima samo će dati dodatni impuls za osvajanje znanja, ali i novih međunarodnih nagrada.

“Kao nastavnica robotike i programiranja u inovacionom hubu BIP Tech, svjedočim koliko je važno da djeca imaju pristup savremenoj tehnologiji. Zahvaljujući donaciji kompanije ONE, naši polaznici će od sada imati priliku da koriste tablete tokom svih svojih časova. Ovi uređaji će značajno unaprijediti proces učenja, omogućiti im da brže i lakše usvoje nova znanja, te dodatno razviju svoje vještine u programiranju, robotici, 3D modelovanju i elektronici. Ova donacija nam je neophodna kako bismo nastavili naš rad na visokom nivou i pružili djeci najbolje moguće obrazovanje u tehnološkim oblastima”, saopštila je Biljana Krivokapić, mentorka u Inovacionom HUB-a BIP Tech.

“Kompanija One je posvećena edukaciji, posebno onom dijelu koji čini njenu suštinu, a to su tehnologija i inovacije. Sa željom da budemo oslonac društvu u ovoj oblasti već smo realizovali brojne donacije računarske opreme. Na tom putu se posebno iskristalisala naša želja da omogućimo još bolje uslove upravo onoj djeci koja pokazuju izuzetno interesovanje za ovu oblast, talenat, ali i volju da napreduju. Sve to oni pokazuju kroz uspjehe na brojnim međunarodnim takmičenjima, a kompanija One je tu da, kada je riječ o razvijanju interesovanja za programiranje, inženjering i nauku, uvijek bude podrška”, istakla je Jelena Marković Čađenović, ekspertkinja za komunikacije u kompaniji One.

Predavači u BIP Tech-u ističu da su pored znatiželje i rada, uslov za osvajanje znanja u ovoj oblasti nove tehnologije. To je, kako navode prepoznala kompanija One, koja sada stvara još bolje preduslove da djeca znanja osvajaju uz igru koja je njihovo prirodno okruženje.

“Na časovima robotike i programiranja učim kako da pravim robote i pišem kodove. Tableti koje smo dobili će mi pomoći da lakše rješavam zadatke i brže razumijem sve što radimo. Nakon što napišem kod, uvijek moram da ga testiram na robotu na poligonu za kretanje, a sada će tableti olakšati kretanje po učionici i omogućiti mi da testiranja i korekcije na robotu vršim u neposrednoj blizini poligona za igru. Hvala kompaniji ONE što su nam poklonili ove tablete, jer će mi pomoći da postanem još bolja u onome što volim”, rekla je učenica Ksenija Pavličić.

“Pohađanje kurseva u inovacionom hubu BIP Tech je za mene sjajno iskustvo, jer ovdje učim neke stvari prvi put. Kroz kurseve robotike i programiranja, razvijam kreativnost, logičko razmišljanje i rješavanje problema na zabavan način. Radimo na stvarnim robotima, učimo kako da ih programiramo i testiramo, što je nevjerovatno korisno i zanimljivo. Ovdje imam priliku da upoznam mnogo drugara, a mentori nas vode kroz svaki korak, što mi mnogo znači. Učestvovanje u ovim kursevima mi otvara vrata ka budućim zanimanjima u tehnologiji i pomaže mi da se pripremim za izazove koji me čekaju”, istakao je učenik Maksim Vujović.

Darovite učenice i učenike u decembru očekuje nadmetanje na Vukobratovićevim danima robotike u Beogradu. Dok se oni pripremaju za ovo takmičenje, Inovacioni HUB BIP Tech i kompanija One pripremaće društveno-odgovorni projekat koji će ovu oblast budućnosti približiti još većem broju djece.

