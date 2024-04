Ko su dobitnici nagradne igre Hipotekarne banke i kompanije Mastercard?

Priliku da otputuju sa pratnjom na finale UEFA Lige šampiona, koje se održava u Londonu, dobili su kao glavni dobitnici nagradne igre „Hipotekarna banka i Mastercard vas vode na finale UEFA Champions League u Londonu“ Stijepović Miloš i Radulović Jelena.

Pored četiri ulaznice prve kategorije za fudbalsku utakmicu finala UEFA Lige šampiona 2023/24, koje se održava na stadionu “Wembley“ u Londonu, 1. juna 2024. godine, dobitnici i njihova pratnja će dobiti i povratne avio karte na relaciji Podgorica-London-London-Podgorica, sa uključenim avio taksama; pokrivene troškove vize za Veliku Britaniju; transfer sa i do aerodroma u London; transfer od hotela do stadiona i od stadiona do hotela; smještaj u hotelu; uslugu domaćina tokom boravka na stadionu za vrijeme trajanja utakmice; četiri poklon ranca organizatora Mastercard & UEFA Champions League 2023/24 i dvije Premium gift kartice sa uplaćenim novčanim iznosom od po 150 eura.

U bazi za izvlačenje nagrada nalazila su se sva fizička lica koja su Mastercard karticom Hipotekarne banke obavila transakciju u minimalnom iznosu od 10 eura, u periodu od 10. marta do 10. aprila 2024. godine i to za plaćanja putem POS terminala u Crnoj Gori i inostranstvu ili plaćanja putem interneta.

Bogat nagradni fond pored glavne nagrade čine i dva električna bicikla marke „MS Enegry e-bike I10“, koja su osvojili: Mugoša Mladen i Rovčanin Stevan, kao i 10 poklon kartica u vrijednosti od po 100 eura za kupovinu robe u maloprodajnim objektima “Sport Vision“, koje su osvojili: Mitrović Sandra, Pajović Maja, Đekić Anja, Kalezić Dragana, Božinović Vedran, Opačić Slobodan, Petričević Elena, Heldić Alma, Marvučić Maja, Mikijelj Jadranka.

Izvlačenje nagrada je organizovano na televiziji Prva TV, u emisiji EXCLUSIVE, a dobitnici su izvučeni kompjuterski, pomoću softvera posebno kreiranog za ovu namjenu, koji je nasumično, programskim izborom iz baze podataka izvukao dobitnike.

Spisak dobitnika objavljen je u dnevnim novinama „Vijesti“ i na zvaničnom sajtu Hipotekarne banke www.hipotekarnabanka.com.

kontakt pošiljaoca: [email protected]