 Nove povoljnosti za korisnike Telekom mobilnog interneta: pet puta više gigabajta u najbržoj mreži

Crnogorski Telekom korisnicima mobilnog interneta ovog ljeta nudi pet puta više gigabajta za surfovanje u provjereno najbržoj mreži u Crnoj Gori, bez obaveze potpisivanja ugovora.

Korisnici paketa Libero Plus M2 će u naredna tri mjeseca umjesto 100 dobiti 500 GB mjesečno, a nove korisnike koji potpišu ugovor na 3, 6, 12 ili 24 mjeseca, očekuje i popust na pretplatu.

Iz Telekoma ističu da je situacija u kojoj smo se nedavno našli – i koja je pokazala koliko je značajna uloga pristupa mreži i stabilnog i brzog interneta u našoj svakodnevici – uslovila i da ljeto provedemo u svojoj zemlji.

Zato su odlučili da korisnicima koji će odmor iskoristiti da dodatno istraže i upoznaju Crnu Goru pruže priliku da u mogućnostima najbržeg interneta u zemlji uživaju gdje god se nalaze – na izletu, planini, moru, kod kuće…

„Budući da ljeto provodimo kod kuće, u Crnoj Gori, ovo je odlična prilika da fotografišemo i snimamo najljepše predjele u našoj zemlji, a da bismo ih podijelili sa prijateljima i možda još nekoga inspirisali da krene našim stopama, potreban nam je brz internet. Pouzdanost, stabilnost i brzina mobilne mreže Telekoma, za koju smo i ove godine dobili priznanje, našim korisnicima pružaju vrhunsko korisničko iskustvo, zbog čega smo odlučili da im ponudimo dodatne gigabajte – kako bi ostali povezani jedni sa drugima, i imali brz i lak pristup aplikacijama, servisima i različitom sadržaju u svakom trenutku“, kazala je Gordana Spahić, rukovodilac marketinga u Crnogorskom Telekomu.

Internet iz Libero Plus M2 paketa može se dijeliti sa odabranim Telekom postpejd brojem. Takođe, iz Telekoma podsjećaju i da svi korisnici koji potpišu ugovor, bez dodatne naknade dobijaju servis Stream On, što znači da imaju neograničeni protok podataka za video sadržaje putem mobilnih telefona, tableta, lap topa ili smart TV-a na aplikacijama YouTube, HBO Go, Extra TV i Netflix.

Ponuda traje do kraja avgusta ove godine, a više detalja o ponudama Telekoma može se pronaći na zvaničnom sajtu kompanije www.telekom.me.

Kontakt pošiljaoca: [email protected]