Uhapšen Blažo Jovanić i još desetak osoba

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili su predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića, zbog osnovane sumnje da je organizator kriminalne grupe koja je prethodnih godina, zloupotrebom službenog položaja i drugim krivičnim djelima, oštetila državu više desetina miliona EUR, saznaje Televizija Vijesti.

Osim Jovanića, u akciji koja se izvodi po nalogu glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, uhapšeno je još desetak osoba iz više crnogorskih gradova, prenosi portal Vijesti.

Pretresi prostorija Privrednog suda počeli su rano jutros i, kako pouzdano saznaje TV Vijesti, njima je prisustvovao i sam Jovanić.

Nakon pretresa njegove kancelarije, stavljene su mu lisice na ruke.

