Oduzeli oružje, ručne bombe i eksplozivna sredstva

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija je, pretresom u Beranama, oduzela četiri komada oružja u ilegalnom posjedu, dvije ručne bombe, eksplozivna sredstva i municiju.

Iz Uprave policije su saopštili da su njihovi službenici, postupajući po naredbi suda i u koordinaciji sa državnim tužilaštvom, pretresli porodičnu kuću i pomoćne objekte locirane u beranskom naselju Beranselo, a koje koristi Z.S.

„U ilegalnom posjedu pronađene su i oduzete dvije puške nepoznate marke, od kojih jedna brušenog fabričkog broja, pištolj nepoznate marke i pištolj marke Walther, dvije ručne bombe, detonatorska kapisla i tri komada municije“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da će po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama oružje i municija biti upućeni na vještačenje.

„Nakon čega će protiv Z.S. biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS