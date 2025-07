Gorčević: Očekujem da Skupština do kraja jula usvoji važne reformske zakone

Podgorica, (MINA) – Ministarka evopskih poslova Maida Gorčević kazala je da očekuje da Skupština do kraja jula usvoji zakone važne za izbornu reformu, a koji se odnose i na izbore u jednom danu.

Ona je Televiziji Crne Gore rekla da bi Crna Gora, nakon što je zatvoreno poglavlje 5 – Javne nabavke, do kraja godine mogla da zatvori još pet pregovaračkih poglavlja.

Gorčević je navela da smatraju da cjelokupna dinamika koja je dogovorena s Evropskom komisijom teče po planu i programu, prenosi portal RTCG.

“Tako da već ove godine možemo očekivati zatvaranje niza poglavlja, među kojima su sloboda kretanja kapitala, poljoprivreda, ribarstvo, finansijske usluge, ali isto tako ćemo raditi na većem broju poglavlja koja interno želimo da zatvorimo”, dodala je Gorčević.

