Tramp prijeti Moskvi carinama ako ne bude postignut sporazum o Ukrajini

Vašington, (MINA) – Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je Rusiji veoma ozbiljnim carinama, ako ne bude postignut sporazum o prekidu vatre između Kijeva i Moskve kojim bi se okončao najduži i najsmrtonosniji sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata.

Tramp, koji je obećao “veliku izjavu” danas u vezi sa pristupom Vašingtona prema Rusiji, rekao je da će koristiti trgovinu kako bi pomogao u okončanju rata, dodajući da je “odlična za rješavanje ratova”.

Američki predsjednik, govoreći na konferenciji za novinare sa liderom NATO-a Markom Ruteom, naveo je da se složio sa zapadnim vojnim savezom da obezbjedi “milijarde dolara” vrijednu vojnu opremu Ukrajini, koju će platiti članice NATO-a, prenosi Radio Slobodna Evropa.

“Oružje koje će Sjedinjene Američke Države (SAD) poslati u roku od nekoliko dana NATO-u za podršku Ukrajini uključuje sisteme i baterije raketa Patriot”, dodao je Tramp, napominjući da će SAD dobiti novac za svu opremu koju šalje NATO-u za upotrebu u Ukrajini.

On je rekao da su jako nezadovoljni Rusijom.

“Uvešćemo veoma ozbiljne carine ako ne postignemo dogovor za 50 dana”, kazao je Tramp, navodeći da govori o sekundarnim carinama “od oko 100 posto”.

Ranije danas, specijalni američki izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog sastao se u s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u Kijevu, kako bi razgovarali o vojnoj pomoći.

Zelenski je rekao da su razgovarali o putu ka miru i o tome šta praktično mogu učiniti zajedno da ga približe.

“To uključuje jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane, zajedničku proizvodnju i nabavku odbrambenog oružja u saradnji s Evropom. “I, naravno, sankcije protiv Rusije i onih koji joj pomažu”, napisao je Zelenski na platformi X.

On je naglasio da je jasno “da Moskva neće stati, osim ako se njene nerazumne ambicije ne zaustave silom”.

Kijev i drugi gradovi širom Ukrajine posljednjih sedmica su meta učestalih i snažnih vazdušnih napada ruskih snaga.

To je izazvalo zabrinutost Trampa i drugih zvaničnika u Vašingtonu, koji su počeli preispitivati da li Putin uopšte ima namjeru da započne mirovne pregovore s ciljem okončanja najdužeg i najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od kraja Drugog svjetskog rata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS