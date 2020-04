Pandemija jak udar na ekonomiju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Udar na crnogorsku ekonomiju je u okolnostima izazvanim pandemijom koronavirusa već sada jak, naročito na turizam, ocijenio je profesor na Fakultetu za menadžment u Herceg Novom, Vasilije Kostić i dodao da je teško dati prognoze u novonastaloj situaciji.

“Ono što je sigurno jeste da je udar na ekonomiju već sada jak – naročito na turizam, a tu smo vrlo osjetljivi zbog njegovog značaja za našu privredu”, rekao je Kostić ageniji Mina-business.

On je, na pitanje da prokomentarišete najnovije prognoze Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB) o padu crnogorskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) od devet odsto, odnosno 1,3 odsto, kazao da se ne bi usudio da bilo šta prognozira, jer su takve okolnosti.

“Pandemija diktira uslove. Da bi bilo ko dao bilo kakvu iole zasnovanu prognozu morao bi znati kada će se ovo završiti, a to niko ne zna. Prognoze se uvijek temelje na nekim pretpostavkama, pa zavisi očigledno kada je koja od ovih institucija pretpostavila da će ekonomija krenuti”, objasnio je Kostić, koji je i ekonomski analitičar.

On je, odgovarajući na pitanje koliko će iznositi javni dug u ovoj godini, rekao da je teško dati prognoze, ali da će u svakom slučaju dug rasti.

“Međutim, nije rast duga najvažniji u ovakvim situacijama. Najvažnije je očuvati supstancu. Pored toga pitanje je koliko će dug rasti. To umnogome zavisi od početka oporavka, kad pandemija stane ili ako se budemo mogli nositi sa njom na drugačiji način, što sada ne izgleda baš vjerovatno”, naveo je Kostić.

On je, odgovarajući na pitanje da li se, s obzirom na postojeću situaciju, može očekivati pogoršanje uslova zaduživanja za Crnu Goru, kazao da bi bilo realno očekivati smanjenje kamatnih stopa na zaduživanje, imajući u vidu da se spremaju izuzetno obimni finansijski podsticaji koji će biti uliveni u privrede najrazvijenijih zemalja na duži rok.

“Ipak, vjerujem da će se kratkoročno kreditni uslovi pogoršati za zemlje tražioce kredita – kao što smo mi, dodatno zavisno od toga s kojim uspjehom budu reagovale na krizu, odnosno da li u ovom vremenu održavaju spoljnu likvidnost odnosno odgovaraju na sve dospjele obaveze u pogledu plaćanja”, ocijenio je Kostić.

On je, govoreći o rebalansu budžeta koji je najavljen za maj, kazao da se tu radi o prilagođavanju nastalim okolnostima.

“Sada je teško o tome bilo šta reći. Iznos mjera koji će biti potreban, do kada će biti, sve su nepoznanice od kojih zavisi rebalans. Svakako, siguran sam da će se voditi računa o svakom euru, jer su sredstva prilično ograničena na operativnom nivou”, rekao je Kostić.

On je, govoreći o paketima pomoći privredi, naveo da su mjere koje je država kreirala u redu, kao i da ih je on više puta do sada podržao.

“Jedino, po mom mišljenju bi trebalo da budu jače, ali očigledno sada nema uslova za to. Takođe, mislim da mjere za turističku privredu treba da budu predmet posebne pažnje imajući u vidu značaj turizma za našu ekonomiju”, zaključio je Kostić.