Otvaranje auto-puta moguće početkom jula

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, saopšto je da je optimista da će građani Crne Gore, ali i turisti vrlo brzo moći da se voze prvom dionicom auto-puta.

“Da kažem u narednih 50-ak dana. Završeno je preko 99,5 odsto radova i ostalo je još samo malo ali ne mogu tačno precizirati datum”, kazao je Ibrahimović u emisiji Dobro jutro Crna Goro na TVCG.

On je rekao da je kao najvažnija prepreka ostalo instaliranje elektro-mašinske opreme, i dodao da je dobio uvjeravanja od direktora kompanije CRBC, Heia Šićijanga da će to ubrzo biti otklonjeno, prenosi portal RTCG.

“Ako to bude u narednih 15 do 20 dana uspješno riješeno, možemo reći da ćemo se možda već početkom jula voziti predivnim dijelom auto-puta od Smokovca do Mateševa”, naveo je Ibrahimović.

U toku je rekonstrukcija postojećeg puta Mateševo-Kolašin a rok za završetak radova je šest mjeseci. Ibrahimović je poručio da će taj put biti u upotrebi otvaranjem auto-puta.

“Neće biti maksimalno opremljen, ali će svakako biti u upotrebi”, kazao je Ibrahimović.

On je dodao da će putarina za autoput za putnička vozila iznositi 3,5 EUR, a za kamione 17,5 EUR.

Na pitanje, hoće li biti zahtjeva za plaćanje penala prema CRBC-u, Ibrahimović je odgovorio da su se pri potpisivanju ugovora 2014. godine obje strane obavezale da ako bude kašnjenja biti i penala.

“Kako je CRBC već zainteresovan za gradnju druge dionice od Mateševa do Andrijevice, oni naravno neće biti u povlašćenom položaju već su samo iskazali interesovanje, vjerujem da su i oni svjesni važnosti projekta na kojem rade ali i koliko je to važno i za sljedeću etapu”, kazao je Ibrahimović.

Ibrahimović je istakao da će, poučeni iskustvom, za gradnju druge dionice, tražiti profesionalne kompanije, koje mogu poštovati rokove.

“U svom mandatu ću sa svojim timom dati maksimum kako bi počeli izgradnju druge etape, a samim tim i treće. Poučeni ovim iskustvom, vjerujem da smo bogatiji u odnosu na sljedeće pregovore da kažem građanima da je Ministarstvo kapitalnih investicija već pokazalo inicijativu i da ćemo aplicirati za potraživanje od 203 miliona, preko razvojnih banaka imamo planirano budžetom za ovu godinu da možemo da se zadužimo i do 200 miliona”, naveo je Ibrahimović.

On je kazao da će, kada se završe sve studije izvodljivosti i idejno rješenje, sjesti i vidjeti šta je dobro za našu državu i vjeruje da neće biti “dugi put za auto-put”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS