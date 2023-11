Značajan potencijal za unapređenje saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomska saradnja Crne Gore i Sjeverne Makedonije ima značajan potencijal za obostrani rast i razvoj, posebno u oblastima poljoprivrede, trgovine, ICT, turizma, te energetike, s naglaskom na obnovljive izvore energije, ocijenjeno je na poslovnom forumu privrednika dvije zemlje.

Poslovni forum privrednika Crne Gore i Sjeverne Makedonije organizovan je u Privrednoj komori (PKCG) u saradnji sa Regionalnom komorom Bitolja, Ambasadom Sjeverne Makedonije, te Ministarstvom vanjskih poslova i Agencijom za investicije.

Predsjednica PKCG, Nina Drakić, istakla je značaj razvoja i unapređenja ekonomskih odnosa sa Sjevernom Makedonijom, kao i višedecenijske veoma kvalitetne saradnje sa Stopanskom komorom, kako na bilateralnom nivou, tako i kroz razne komorske asocijacije.

„Ekonomska saradnja Crne Gore i Sjeverne Makedonije ima značajan potencijal za obostrani rast i razvoj. Stoga smatramo da treba zajedno raditi na intenziviranju trgovinsko ekonomskih veza, a posebno u oblastima poljoprivrede, trgovine, ICT, turizma, te energetike, s naglaskom na obnovljive izvore energije“, kazala je Drakić.

Prema njenim riječima, valorizacija potencijala za saradnju se može ostvariti kroz različite projekte.

Dvije zemlje mogu razvijati zajedničku turističku ponudu, posebno za udaljena tržišta, a kompanije mogu zajedno plasirati proizvode zahtjevnijim, evropskim kupcima.

Saradnja u oblasti energetike između Crne Gore i Sjeverne Makedonije ima potencijal da donese dugoročne benefite u smislu održivosti, ekonomske efikasnosti i energetske nezavisnosti.

„Kada govorimo o jačanju ekonomske saradnje, moramo poseban akcenat staviti na kvalitet saobraćajne povezanosti. Nažalost, ona nije na potrebnom nivou i treba ići u smjeru njenog poboljšavanja“, rekla je Drakić.

Kako je saopšteno iz PKCG, ostvarena robna razmjena između dvije države je u prošloj godini iznosila 43,3 miliona EUR, 18,6 odsto više u odnosu na prethodnu, sa deficitom 29,1 milion EUR.

„Crnu Goru je tada posjetilo 30,83 hiljade sjevernomakedonskih turista, što je rast od 10,2 odsto u odnosu na 2021. Prema preliminarnim podacima, u prvih devet mjeseci ove godine zabilježeno je 11,6 hiljada posjeta turista iz Sjeverne Makedonije. Investicije iz ove države u prethodnih pet godina iznosile su ukupno 4,9 miliona EUR“, precizirali su iz PCKG.

Predsjednik Regionalne komore Bitolj, Mirko Velkovski, istakao je važnost zajedničkog rasta komora i ekonomija naših regija.

„Drago mi je da smo danas ovdje, jer je naša Komora vaš iskreni prijatelj i tako želimo da nastavimo, kako bismo zajedno ostvarili naše pune ekonomske potencijale“, kazao je Velkovski.

On je predstavio Bitolj kao ključnu regiju u Sjevernoj Makedoniji, sa udijelom u ukupnom bruto domaćem proizvodu (BDP) od 12 odsto, podsjetivši da je on prije deset godina iznosio čak 20 odsto, te da je sada važno raditi na njegovom jačanju.

Velkovski je kazao da je u ovoj regiji, koja je druga po redu najjača industrija u Sjevernoj Makedoniji, posebno razvijena prehrambena industrija, ističući da se na godišnjem nivou proizvede preko 250 tona jabuka i 200 tona pšenice.

Takođe je istakao i dobru razvijenost energetskog sektora.

„Smatram da sektor energetike ima zaista puno potencijala za razvoj na Balkanu, zato je važna dobra međusobna saradnja u ovoj oblasti i umrežavanje naših kompanija“, poručio je Velkovski.

Ambasador Sjeverne Makedonije u Crnoj Gori, Zećir Ramčilović, izrazio je zadovoljstvo ekonomskom saradnjom između dvije zemlje, posebno se zahvalivši Drakić na dosadašnjem zalaganju i aktivnostima koje tu saradnju čine još održivijom i jačom.

„Ohrabrujuće je vidjeti povećanje robne razmjene između naših zemalja, iako postoji značajan suficit s svejernomakedonske strane, raduje nas što taj disbalans kompenzujemo kroz naše turiste koji posjećuju Crnu Goru“, kazao je Ramčilović.

On je dodao da dobra ekonomska saradnja predstavlja ključni element koji donosi koristi i državama i njihovim građanima.

Ramčilović je naglasio važnost promocije turističkih potencijala Crne Gore u Sjevernoj Makedoniji, te istakao potrebu za unapređenjem saobraćajnih veza između regija, što će olakšati povezivanje, ne samo u oblasti turizma, već i poslovnom sektoru.

„Direktna avio-linija Skoplje-Podgorica u velikoj mjeri bi doprinjela boljoj ekonomskoj saradnji i povezanosti i nadam se da će u skorijoj budućnosti biti sluha za uspostavljanje ove linije“, poručio je Ramčilović.

Predstavnica Ministarstva vanjskih poslova, Sanja Vujošević, naglasila je izuzetno dobre bilateralne odnose između Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

„Aktivan politički dijalog, kao i realizacija brojnih susreta na vioskom i radnom nivou, potvrđuju posvećenost obje zemlje za dalje jačanje biltarelanih odnosa“, kazala je Vujošević.

Vujošević je apostrofirala važnost prepoznavanja i valorizacije ekonomskog potencijala savezničkih država, kako bi se oni iskoristili na pravi način, te istakla da će forum zasigurno doprinijeti jačanju saradnje i boljim ekonomskim odnosima.

„Zajedno stvaramo nove rezultate i doprinosimo snaženju naših ekonomija“, poručila je Vujošević.

Prezentacije ekonomskih potencijala na forumu su održali Nenad Radović iz Agencije za investicije Crne Gore, Nikola Dimkovski iz Regionalne komore Bitolj, te direktor Industrijske zone Zabeni, Vlado Talevski.

“Njihove prezentacije dodatno su osvijetlile mogućnosti ulaganja i saradnje u područjima poput poljoprivrede, energetike i turizma”, zaključuje se u saopštenju.

