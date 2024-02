Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zimska sezona biće značajno lošija u odnosu na prošlu godinu zbog vremenskih uslova, ocijenio je direktor Centra za istraživanje i razvoj turizma, Petar Golubović.

Zabrinjavajuće je, kako je kazao, da iz godine u godinu imamo kašnjenje snijega, a da infrastrukturno nijesmo uradili ništa kako bi se skijališta pripremila za taj scenario, prenosi RTCG.

“Zimska sezona je veoma loše krenula jer nismo imali vremenske uslove koji bi donijeli snijeg a samim tim i turiste u našim ski centrima”, kazao je Golubović gostujući u Dobro jutro Crna Goro na TVCG.

On je naveo da mnogo gubimo zbog toga što nemamo sistem vještačkog osnježavanja, te da je crvena lampica odavno upaljenja povodom ovog probelma.

Golubović je podsjetio na podatak da smo za period decembar i januar ostvarili svega 20 odsto prihoda u odnosu na prošlu godinu.

“Ono što je zabrinjavajuće je da iz godine u godinu imamo kašnjenje snijega, ali infrastrukturno nijesmo uradili ništa kako bi ta skijališta pripremili za ovaj scenario. Nijesmo pripremili sistem za vještačko osnježavanje”, kazao je Golubović.

Da imamo sistem vještačkog osnježavanja imali bi, dodaje Golubović, veće prihode i nove kapacitete da ugostimo nove ljude u smješajima.

On je naveo da je sistem vještačkog osnježavanja dugoročno isplativa investicija.

“Mnogo je veći gubitak kada nemate skijaša nego kada imate makar djelimično dio staza pripremljen. Nije neophodno kompletno skijalište da bude pokriveno sistemom vještačkog osnježavanja, već dvije, tri staze koje su glavne i da imate u tim u donjim djelovima staze gdje ima manje snijega generalno bolji ssitemosnježavanja”, objasnio je Golubović.

Prema njegovim riječima, staze u Kolašinu su jako dobre i atraktivne za turiste, ali situacija je sada takva da ne možemo da im pružimo ono što žele.

“Ne smijemo zanemariti situaciju početkom januara, a u pitanju je negativan PR koji je poslao poruku da nema snijega ali da je zato kačamak 30 EUR”, naveo je Golubović.

Imali smo situaciju, podsjetio je Golubović, da su svi domaći i regionalni mediji brujali o tome kako je Kolašin skuplji nego da odete da skijate u švajcarskim Alpima.

“Ta informacija nam je nanijela mnogo štete jer kada nemate kontra PR službu ili službu koja će negativni PR da amortizuje na način što će izaći sa adekvatnim i objektivnim infomacijama”, napomenuo je Golubović.

Desilo se to da se, kako kaže, cijena iz jednog ugostiteljskog objekta preslikala na cjelokupnu destinaciju i time je Kolašin mnogo izgubio.

Ukoliko bude snijega u narednom periodu, Golubović smatra da ima prostora da se koliko toliko ublaže posljedice loše zimske turističke sezone.

“Sezona će biti značajno lošija u odnosu na prošlu godinu, ali možda se neko nakon ovoga probudi i odradi ono što je neophodno”, zaključio je Golubović.

