Žene preduzetnice podstiču razvoj preduzetničkog duha kod djece

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Žene preduzetnice postaju inspiracija djeci i podstiču razvoj njihovog preduzetničkog duha, pokazuje novi video kreiran u okviru kampanje Privredne komore (PKCG) Snaga je u svima nama.

“Djeca iz svoje perspektive govore o aktivnostima njima bliskih žena koje su u biznisu. Jedan od ciljeva kampanje je podržati žene i motivisati mlade da se priključe preduzetničkom svijetu”, navodi se u saopštenju.

Crna Gora je država u kojoj žene imaju veći stepen obrazovanja i manju šansu za zaposlenje.

Prema istraživanju Monstata za prošlu godinu, 70,9 odsto studenata koji su dobili zvanje mastera i 63 odsto onih koji su odbranili doktorsku tezu, su žene.

“Ipak, one imaju jednu trećinu manje šanse za zaposlenje od muškaraca. Prisutnost na tržištu rada je manja oko deset odsto u odnosu na muškarce, a čine 39,4 odsto nezaposlenih”, rekli su iz PKCG.

Šire posmatrano, vodeće uloge u firmama ima svega 14,3 odsto žena na cijelom Zapadnom Balkanu, a taj udio pada na tri odsto u građevini, ili sedam odsto u špediciji.

“Prvi put u istoriji, Crna Gora svjedoči tome da su žene vlasnice uspješnih biznisa, da traže i dobijaju svoje mjesto za stolom, što je veliki iskorak u odnosu na kraj prošlog vijeka kada je ženski biznis značio samo da je muškarac, čuvajući stalni posao, otvarao firmu na ime nezaposlene supruge, ili žene iz porodice”, poručili su iz PKCG.

Iako je ostvaren ozbiljan pomak, problem sa kojim se društvo suočavalo prije više od 20 godina i danas je prisutan.

U odnosu na 2015. godinu, vidljiva je veća prisutnost žena u vlasničkim strukturama za 65 odsto, dok procenat preduzetnica ostaje nepromijenjen. Kako bi bio očekivan proporcionalan rast žena preduzetnica i vlasnica, može se pretpostaviti da su one često samo ime na papiru.

Na pitanje u videu čime se njegova majka bavi, šestogodišnji Ognjen je odgovorio da “ona ima posao koji je sama napravila”.

“Svako četvrto preduzeće u Crnoj Gori je ‘ona sama napravila’, što čini da kaskamo za Evropskom unijom (EU), gdje rezultati pokazuju da je svako treće preduzeće žensko. Od 2011. do 2020. godine, status preduzetnice je dobilo skoro tri hiljade žena, dok je oko 7,5 hiljada žena u istom periodu osnovalo firmu”, precizirali su iz PKCG.

Neiskorišćeni potencijal u ženama prepoznat je i od Vlade, koja je usvojila strateške dokumente i nove politike u cilju ohrabrivanja da postanu preduzetnice.

Ove mjere su podstaknute direktivom EU, koja nalaže da do kraja 2026. godine udio žena u vodećim strukturama poraste minimalno 40 odsto, a na direktorskim pozicijama u akcionarskim društvima 33 odsto.

“Podržati ženu znači podržati društvo, a djeca su najbolji pokazatelj kuda se kao društvo krećemo i koliko su generacijski usvojene uloge prihvaćene od mladih naraštaja. Podržati ženu u biznisu je stoga prekretnica, primjer i veliki pomak, ne samo za ženu, već i za dijete, porodicu, društvo”, zaključili su iz PKCG.

Video je dostupan na linku: https://www.youtube.com/watch?v=PgHM_P2EzKs

