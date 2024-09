Zakon o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze u primjeni od 1. januara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zakon o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze biće u primjeni od 1. januara naredne godine, saopšteno je iz Poreske uprave (PU).

Zakon je objavljen u Službenom listu Crne Gore 13. septembra, a stupio je na snagu 21. septembra.

„Zakon o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze, uz ranije implementiran reprogram poreskih potraživanja, još jedna je od mjera koju Ministarstvo finansija i PU preduzimanju u cilju efikasnijeg upravljanja poreskim dugom, podsticanja urednijeg izmirivanja poreskih obaveza, te pružanja podrške poreskim obveznicima da, uprkos poteškoćama u poslovanju, izmire dospjele poreske obaveze shodno Zakonu“, navodi se u saopštenju.

Predmetnim zakonskim rješenjem, poreskim obveznicima koji podnesu sve poreske prijave koje su dospjele do 31. decembra ove godine i u roku od 60 dana od dana početka primjene zakona u cjelini izmire osnovni poreski dug, biće omogućeno da izvrše otpis kamate na navedena poreska potraživanja.

Poreske obaveze na koje se odnosi pravo na otpis kamate obuhvataju poreze, takse, doprinose, naknade i druga novčana davanja utvrđena poreskim propisima čiju naplatu i kontrolu vrši PU.

„Poreski obveznici, nakon izmirivanja poreske obaveze, navedeno pravo mogu iskoristiti podnošenjem zahtjeva nadležnom poreskom organu prema mjestu registracije poreskog dužnika, i to u roku od 60 dana od početka primjene ovog zakona, nakon čega će PU po zahtjevu poreskih obveznika odlučivati donošenjem rješenja“, objasnili su iz PU.

Forma zahtjeva za otpis kamate na poreska potraživanja biće propisana od Ministarstva finansija u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu zakona.

Takođe, poreski organ će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otpisu kamate za poreske dužnike koji na dan 31. decembar ove godine imaju obračunatu kamatu, a nemaju evidentiran osnovni poreski dug.

„Shodno ovom zakonskom rješenju, i pravo na otpis kamate za dospjele poreske obaveze nastale po osnovu lokalnih poreza, taksi i naknada koje uvodi lokalna samouprava, može biti propisano od njenih nadležnih organa, i to donošenjem propisa u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona“, objasnili su iz PU.

Naplata poreskih potraživanja i smanjenje poreskog duga predstavljaju najvažniji zadatak PU, kojem će i u narednom periodu biti posvećena posebna pažnja, zbog čega u PU očekuju da će što veći broj poreskih obveznika iskoristiti ovo zakonsko rješenje da izmire svoje poreske obaveze, a ujedno se oslobode kamate koja čini značajan udio u ukupnom poreskom dugu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS