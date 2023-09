Zahvaljujući podršci IRF-a Podgorica bogatija za express restoran Mirođija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kvalitetna gastro ponuda Podgorice odnedavno je, zahvaljujući podršci Investiciono-razvojnog fonda (IRF), obogaćena novim express restoranom pod nazivom Mirođija, smještenim u stambeno-poslovnom kompleksu Central Point.

Prema riječima vlasnika, ovaj porodični restoran je posvećen korišćenju samo najsvježijih sastojaka lokalnog porijekla za pravljenje ukusnih jela, kako iz tradicionalne, tako i iz moderne kuhinje.

Vlasnica Magda Dabić i njen suprug Nenad su se nakon više godina planiranja upustili u preduzetničke vode i odvažili da kao dvoje mladih ljudi pokrenu sopstveni inovativni biznis, prenosi Mediabiro.

U takvoj odluci velika podrška im je bio IRF.

Dabić je kazala da su godinama planirali ovaj projekat, napominjući da kao mladi ljudi nijesu imali mogućnost finansiranja, do trenutka upoznavanja sa finansijskim linijama IRF-a.

„Smatramo da je jako dobro što daje mogućnost mladim ljudima, početnicima u biznisu, prilike, kao što je bio slučaj sa nama. Takođe, možemo se pohvaliti jako lijepom, korektnom i profesionalnom saradnjom sa IRF-om”, kazala je Dabić.

Ona je napomenula da su, kao mladi preduzetnici, biznis pokrenuli od nule, te da su dobijena sredstva uložili u opremanje ugostiteljskog objekta i propratne investicije koje zahtijeva vođenje jednog dobro posjećenog restorana.

“Mi smo, kao što sam i rekla, mladi preduzetnici. Samim tim linija je mladi preduzetnici, početnici u biznisu. IRF je investirao 75 odsto investicije”, precizirala je Dabić.

Zahvaljujući takvoj finasijskoj podršci, express restoran Mirođija je spreman da proširi svoju ponudu i zaposli više osoblja.

“U ovom trenutku restoran broji četiri zaposlene osobe, a svakako da u nekom narednom periodu u budućnosti planiramo proširenje. S obzirom na to da smo do sada gostima nudili domaću kuvanu hranu, dodaćemo još jedan program zdrave hrane koji uvodimo od kraja septembra, a takođe imamo u planu i proširenje na ketering usluge”, istakla je Dabić.

Podstaknuta svojim pozitivnim iskustvom, Dabić je ohrabrila mlade ljude da se i sami upuste u preduzetništvo, te da svoje dobre ideje pretvore u realnost.

Ona je podsjetila da se na tom karijernom putu značajno mogu osloniti na podršku IRF-a koji, sada već tradicionalno, uspijeva da prepozna dobre biznis priče i da ih podrži.

“Kao što sam i rekla, jako profesionalna i korektna saradnja i svakako bih preporučila svim mladim ljudima, kao što je bio slučaj sa nama, da se upuste u svoje planove i iskoriste sve mogućnosti koje pruža IRF”, zaključila je Dabić.

