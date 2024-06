Za nepunih šest mjeseci više od 22 hiljade inspekcijskih nadzora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za inspekcijske poslove (UIP) za nepunih šest mjeseci izvršila je više od 22 hiljade inspekcijskih nadzora.

Kako je saopšteno iz UIP, nakon napravljenog presjeka stanja za prvu polovinu godine podaci govore da su izvršena ukupno 22.143 inspekcijska nadzora, pri čemu je izdat 5.941 prekršajni nalog u iznosu od 2,3 miliona EUR, što je skoro pet odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

“O tome da se akcenat stavlja i na poštovanje načela preventivnosti, tamo gdje to situacija dozvoljava, govori i podatak da se i u ovoj polovini godine kao i tokom prošle godine bilježi trend velikog broja ukazivanja u inspekcijskim nadzorima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je donijeto 576 zaključaka (rješenja) o novčanom kažnjavanju i podnijeto 37 krivičnih prijava, što je takođe više u odnosu na isti period prošle godine.

Iz UIP su naglasili da tržišna inspekcija takođe bilježi jako dobre rezultate kada je u pitanju zaštita prava intelektualne svojine.

“U operativnim aktivnostima koje su u prethodnom periodu sprovođene u saradnji sa Upravom policije izdato je 15 prekršajnih naloga u iznosu od 15,3 hiljade EUR i oduzeto 123 komada robe”, naveli su iz UIP.

Kako su kazali, takvi podaci dobra su uvertira u najzahtjevniji period godine kakav je ljetnja turistička sezona u Crnoj Gori, jer se očekuje veliki priliv turista i povećan obim poslovanja u svim privrednim djelatnostima.

“Optimistični smo da ćemo i u drugoj polovini godine logistički, sa postojećim kadrovskim kapacitetima, uz profesionalan i temeljan pristup, uspjeti da odgovorimo na sve poslovne izazove i nastavimo sa efikasnim poslovanjem o čemu svjedoče i gore navedeni podaci za prvu polovinu ove godine”, poručili su iz UIP.

