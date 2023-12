Wall Street pao

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi blago pali, što je najviše posljedica korekcije cijena dionica nekoliko tehnoloških divova nakon prošlosedmičnog znatnog rasta.

Dow Jones oslabio je 0,11 odsto, na 36.204 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,54 odsto, na 4.569 bodova, a Nasdaq indeks 0,84 odsto, na 14.185 bodova, prenosi SEEbiz.

Pad S&P 500 i Nasdaqa najviše je posljedica pada cijena dionica tehnoloških divova, kao što su Apple, Nvidia, Microsoft i Amazon za više od jedan odsto, čime su izgubile dio prošlosedmičnih dobitaka. Osim toga, nema novih vijesti koje bi podržale dalji rast berzanskih indeksa.

Zahvaljujući slabljenju inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) zbog čega su ulagači uvjereni da je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) završila ciklus povećanja kamatnih stopa, u proteklih mjesec indeksi su snažno porasli. Podršku im je pružila i nada ulagača da će Fed uskoro početi smanjivati kamatne stope.

Optimističniji analitičari procjenjuju da bi Fed mogao to početi već u ožujku, dok oni realniji to očekuju polovinom naredne godine. No, to će zavisiti od kretanja inflacije i privrede u narednim mjesecima. Jedan od putokaza biće izvještaj o zapošljavanju u SAD-u u novembru, koje će biti objavljeno u petak.

Ako se nastavi usporavanje rasta zapošljavanja i plata, to bi značilo da bi inflacioni pritisci narednih mjeseci mogli dodatno popustiti, pa Fed ne bi imao razloga za dodatno zaoštravanje monetarne politike.

Međutim, ako se pokaže da su zapošljavanje i plate znatnije porasli, tržište dionica moglo bi se naći pod pritiskom jer bi to značilo da bi kamate mogle ostati na povišenim nivoima duži period nego što se ulagači nadaju.

I na većini evropskih berzi cijene su dionica pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,22 odsto, na 7.512 bodova, a pariski CAC 0,18 na 7.332 boda. Frankfurtski DAX ojačao je 0,04 odsto, na 16.404 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS