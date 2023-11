Vuković: UNDP jedan od najvažnijih partnera u reformi javnih finansija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) jedan je od najvažnijih partnera Vlade Crne Gore u reformi javnih finansija, koja će biti usmjerena na sveobuhvatnu transparentnost, kazao je ministar finansija Novica Vuković.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, Vuković je to kazao na sastanku sa stalnom predstavnicom UNDP-a u Crnoj Gori, Ekaterinom Paniklovom.

U saopštenju se navodi da je na sastanku konstatovano da dosadašnje partnerstvo sa UNDP-em, predstavlja primjer efikasne i konstruktivne saradnje, na čijoj će sveobuhvatnosti ubuduće dodatno raditi.

Na sastanku je saopšteno da će detalji nastavka saradnje biti definisani prilikom narednih operativnih sastanaka i redovne komunikacije koja će uslijediti između Ministarstva i UNDP-a.

“Vlada Crne Gore UNDP doživljava kao jednog od najvažnijih partnera u reformi javnih finansija, koja će, između ostalog, biti usmjerena na sveobuhvatnu transparentnost javnih finansija, u skladu sa EU orijentisanim standardima”, rekao je Vuković.

On je kazao da će mu jedan od vodećih ciljeva biti jačanje unutrašnjih kapaciteta i povećanje efikasnosti institucije kojom rukovodi.

Vuković je dodao da ekspertsku podršku UNDP-a očekuje prilikom kreiranja strateški važnih dokumenta u oblasti javnih finansija, poput Fiskalne strategije i Strategije upravljanja javnim dugom.

Kako je rekao, među prioritetima buduće saradnje je i nastavak projekta „Jačanje transparentnog i održivog upravljanja javnim finansijama“, kreiranje zakonskih rješenja kojima se uređuje obračunsko računovodstvo, programsko budžetiranja za lokalni nivo, kao i implementacija FINTECH strategije.

Vuković naglasio je da će Vlada pokazati punu posvećenost kreiranju povoljnog ambijenta za investicije, što je, kako je ocijenio, jedan od preduslova, svih ključnih programa koje aktuelna Vlada planira da sprovede.

Paniklova je naglasila da je saradnja UNDP-a i Ministarstva finansija odlična i dugotrajna.

Ona je kazala da UNDP odlučno podržava Crnu Goru na putu ka članstvu u EU i promovisanju održivog ekonomskog rasta.

“Istakla je fokus koji Ministarstvo ima kad je u pitanju zalaganje za zelenu i inkluzivnu ekonomiju, koja je ključna za održivi razvoj, kao i unaprjeđenje upravljanja javnim finansijama, u cilju jačanja fiskalne transparentnosti i odgovornosti”, kaže se u saopštenju.

Kako je kazala Paniklova, UNDP je spreman da podrži Ministarstvo finansija na tom putu kroz buduće inicijative, kao i kroz zajednički projekat usmjeren na jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori, koji uz podršku Ministarstva finansija Slovačke, zajednički sprovode Ministarstvo finansija Crne Gore i UNDP.

“Paniklova je istakla da napredak Crne Gore prema ostvarivanju Agende 2030 zavisi od jačanja domaćih izvora finansiranja za dostizanje ciljeva održivog razvoja”, naveli su iz Ministarstva.

UNDP će, dodala je, kako bi podržao dalje usklađivanje nacionalnih politika sa ciljevima održivog razvoja, podržati aktivnost označavanja budžetskih izdvajanja usmjerenih na pojedinačne ciljeve, doprinoseći time dobrom planiranju, implementaciji i izvještavanju o dostizanju tih ciljeva.

