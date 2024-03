Vuković u Rimu na Globalnom investicionom samitu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Novica Vuković učestvovaće na drugom Globalnom investicionom samitu, koji se u naredna dva dana, u organizaciji Banke Amerike /Bank of Amerika/ (BofA), održava u Rimu.

U okviru Samita, koji u glavnom gradu Italije, okuplja preko 500 investitora iz Evrope, Azije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), biće organizovan veliki broj specijalizovanih panela, posvećenih temama iz domena fiskalne politike i prezentovane perspektive kretanja javnog duga zemalja u razvoju.

“Takođe, Vuković sa saradnicama državnom sekretarkom Milicom Adžić i vršiteljkom dužnosti generalne direktorice Direktorata za javni dug, Andrijanom Ulić Rajović, imaće priliku da, kroz direktne susrete sa renomiranim svjetskim investitorima, predstavi razvojne potencijale i ekonomske planove Crne Gore za naredni period”, saopšteno je iz Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS