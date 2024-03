Vuković: Konačno izvedena kamatna stopa 5,88 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Transakcija emitovanja obveznica Crne Gore u dolarima zatvorena je u 18 sati, a konačno izvedena kamatna stopa je 5,88 odsto, kazao je ministar finansija Novica Vuković.

On je, u Dnevniku Televizije Crne Gore, rekao da Vlada odgovorno pristupa javnim finansijama i da je izlazak na američko tržište dobar, jer se otvara crnogorsko za američko tržište.

Vuković je istakao da je bilo veliko interesovanje investitora za obveznicama Crne Gore.

“Interesovanje investitora koji žele da investiraju iz svog novca u Crnu Goru je bilo ogromno, 4,6 milijardi dolara je bilo interesovanje za obveznicama Crne Gore”, kazao je Vuković, prenosi Portal RTCG.

Na pitanje za šta će taj novac biti iskorišćen, on je odgvorio da će biti iskorišćen za infrastrukturne projekte i servisiranje obaveza iz prethodog perioda.

Upitan da li će država imati potrebu za dodatnim zaduženjem do kraja godine, Vuković je rekao da je Zakonom o budžetu za ovu godinu, kao i odlukom o zaduženju definisano da se država može zadužiti 1,15 milijardi EUR.

