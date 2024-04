Vuković: Cilj dodatno podsticanje ekonomskog rasta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cilj Crne Gore je da se u narednom periodu dodatno podstakne ekonomski rast i osnaži fiskalni učinak, poručio je ministar finansija Novica Vuković na sastancima sa rukovodstvom najuglednijih kreditnih rejting agencija.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, tokom radne posjete Vašingtonu, ministar Vuković se sa saradnicima sastao sa menadžmentom renomiranih kreditnih agencija, Moody`s i Standard and Poor`s (S&P).

Navodi se da je, u razgovoru sa potpredsjednicom Moody`s-a Sarom Carlson, konstatovano da je crnogorska ekonomija pokazala značajan stepen otpornosti u posljednje dvije godine, naročito uzimajući u obzir snažna geopolitička i globalna ekonomska dešavanja.

“Na sastanku sa Frankom Gillom, predstavnikom S&P, saopšteno je da je prepoznat značajan napredak Crne Gore u pogledu upravljanja finansijama i javnim dugom, zbog čega su i u posljednjem izvještaju, povećani izgledi Crne Gore sa stabilnih na pozitivne”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da su u fokusu oba sastanka bili i načini na koje će Crna Gora dodatno unaprijediti ekonomsku sliku, sa akcentom na kapitalne projekte, gdje je prioritetnim ocijenjen nastavak izgradnje auto-puta.

Oni su dodali da je na sastancima razgovarano i o aktuelnim izazovima na globalnom nivou, kao i o uticaju odliva ruskih i ukrajinskih turista na ekonomiju Crne Gore, ali i o predstojećim obavezama iz evropske agende.

Tim Ministarstva finansija, na čelu sa Vukovićem, u Vašingtonu se sastao i sa potpredsjednikom Međunarodne finansijske korporacije (IFC), Alfonsom Graciom Morom i saradnicima.

“Tom prilikom analizirana je dosadašnja saradnja Crne Gore sa ovom korporacijom, kako u oblasti pružanja konsultantskih usluga, tako i po pitanju redovnog izvršenja obaveza po osnovu povećanja kapitala Crne Gore u IFC-u”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je razgovarano i o pristupanju Crne Gore Međunarodnoj asocijaciji za razvoj (IDA) tokom prošle godine, iz kojeg je proistekla obaveza uplate milion USD, u skladu sa čime je prva rata blagovremeno i uplaćena.

Mora je kazao da su spremni da IFC i ubuduće, kroz partnerstvo i ekspertizu, podrži nove projekte, sa fokusom na energetiku i zelenu ekonomiju.

Vuković je poručio da je snažno opredjeljenje Vlade upravo da se posveti projketima koji će imati značajan razvojni uticaj, donijeti opipljive ekonomske koristi za Crnu Goru i doprinijeti njenjoj većoj integraciji u međunarodna tržišta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS