Vuković: Budžet projektovan na 3,4 milijarde

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Budžet za narednu godinu projektovan je na 3,4 milijarde, saopštio je ministar finansija Novica Vuković.

On je, u dnevniku Televizije Crne Gore, rekao da iduće godine na naplatu stiže dug od oko pola milijarde.

Vuković je kazao da su napravili dobar okvir i da je prvi korak da Vlada usvoji zakon o budžetu, što je planirano za sjutra.

Kako je naveo, pažljivo i na sveobuhvatan način, analizirana je rashodna i prihodna strana.

“Ako se uporedi sa budžetom za ovu godinu, uvećanje je za oko 496 miliona”, rekao je Vuković, prenosi portal RTCG.

On je naglasio da je jedan korak već napravljen, a odnosi se na zaduženje koje je planirano za kraj ove godine.

“Izuzetna je saradnja sa našim bankama, u sistemu Crne Gore, i govorimo o kamatnoj stopi između 6,4 i 6,5 odsto”, kazao je Vuković.

On je naveo da za narednu godinu imaju dospijeće dugova iz ranijeg perioda, od oko pola milijarde.

“Govorimo o budžetu gdje će se važan dio odnositi na razvojne projekte i servisiranje obaveza iz ranijeg perioda”, kazao je Vuković.

Kako je naveo, uvećanje penzija će se finansirati iz tekućih prihoda.

“Usvajanjem novog zakona u dijelu socijalnih davanja i oblasti PIO, biće razrađeni svi koraci koje podrazumijeva Evropa sad dva”, kazao je Vuković.

On je kazao da je kroz kapitalni budžet cilj bio da se prihvate zreli projekti koji mogu da donesu finasijski efekat u narednoj godini.

“Imamo 80 novih projekata i napravićemo fiskalni prostor za 2025. godinu, gdje će se u narednoj godini napraviti ambijent za njihovu realizaciju kroz projektnu dokumentaciju”, rekao je Vuković.

Kako je dodao, program Evropa sad dva kroz zakonski okvir biće preciziran i u 2025. godini će zaživjeti i vidjeće se puni efekti.

