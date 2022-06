Vlada utvridla odluku o ograničavanju marži na proizvode

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je utvrdila odluku kojom će se maksimalna visina marže u veleprodaji ograničiti na pet odsto za pšenično brašno tip 400 i 500, šećer, ulje i so, dok će za te namirnice u maloprodaji iznositi sedam odsto.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović kazao je na današnjoj sjednici Vlade da izvršna valst radi sve što je u mogućnosti da ublaži rast cijena namirnica i energenata.

“Donijeli smo odluku da ograničimo marže kao jedini mogući i normalan model djelovanje države, a da ne narušimo privredu i ne dovedemo do nestašice. Našli smo neki optimum da zaštitimo građane i ublažimo rast cijena, a da naši trgovci imaju interes da tu robu imaju na rafovima”, naveo je Đurović povodom usvajanja odluke o privreenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi.

On je saopštio da Crna Gora raspolaže sa apsolutno dovoljno energenata i prehrambenih proizvoda, sa čime nemaju problem.

“Idemo ka tome da stabilizujemo potpuno ambijent i da obezbijedimo neku izvjesnost za naše građane”, poručio je Đurović.

On je kazao da odluku nijesu donijeli bez konsultovanja partnera, kao i da su naišli na razumijevanje privrede.

“Oni su prepoznali želju i volju Vlade da im bude partner u vim procesima i nadamo se da će se ova kriza riješiti u narednom periodu”, dodao je Đurović.

